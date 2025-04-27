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"Вирішальний тиждень": у Трампа зробили гучну заяву про завершення війни

Руслана Заклінська
27 квітня 2025, 17:03
367
США сподіваються на мирну угоду між Україною та Росією найближчим часом.
'Вирішальний тиждень': у Трампа зробили гучну заяву про завершення війни
США заявляють про вирішальний тиждень для України та Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези Рубіо:

  • Наступний тиждень може стати вирішальним у переговорах між Україною та Росією щодо миру
  • Обидві сторони наближаються до мирної угоди, але процес ще не завершений
  • Введення нових санкцій проти РФ може приректи на ще два роки війни

Наступний тиждень може стати вирішальним у переговорах щодо припинення війни. Україна та Росія наразі знаходяться ближче до укладення мирної угоди, ніж будь-коли за останні три роки, але мирний процес ще не завершено. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в ефірі NBC News.

"Мирна угода повинна бути укладена найближчим часом", - сказав держсекретар США.

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Рубіо підкреслив, що можливість завершення війни найближчим часом виглядає реальною, але наразі "ми близькі, але все ще недостатньо близькі (для укладення мирної угоди - Главред)". Він також зазначив, що Сполучені Штати не вводять нових санкцій проти Росії, оскільки сподіваються на те, що зусилля США можуть наблизити обидві сторони до мирної угоди.

"Щойно ви починаєте робити такі кроки, а потім відмовляєтеся від них — ви прирікаєте себе ще на два роки війни, а ми цього не хочемо... Ніхто, крім нас, не веде діалог з обома сторонами", - додав Рубіо.

За його словами, є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами.

"Я думаю, що це буде дуже важливий тиждень. Цей тиждень буде справді важливим тижнем, на якому ми маємо ухвалити рішення про те, чи хочемо ми продовжувати займатися цією справою, чи настав час зосередитися на якихось інших питаннях, які в деяких випадках є не менш, а то й більш важливими. Але ми хочемо, щоб це сталося", - заявив держсекретар.

Дивіться відео із заявою Марко Рубіо:

'Вирішальний тиждень': у Трампа зробили гучну заяву про завершення війни
Марко Рубіо - про завершення війни в Україні / Фото: скріншот

Переговори про завершення війни в Україні - новини за темою

Нагадаємо, 25 квітня спецпредставник США Стів Віткофф провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо війни в Україні. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, зустріч тривала три години і була "конструктивною та корисною". Обговорювали можливість відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії для таких переговорів.

Також президент США Дональд Трамп пообіцяв не виходити з переговорного процесу між Україною та РФ. Після нещодавньої зустрічі з Володимиром Зеленським він зазначив, що сторони вже близькі до завершення війни.

Як повідомляв Главред, раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон показав Україні та Росії шлях до завершення війни. За його словами, миру можна досягти, якщо обидві сторони погодяться на конкретні кроки.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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війна в Україні Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори
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