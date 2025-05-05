Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде цьогорічне літо
- Де і коли темпертатура підскочить вище +40 °C
- Чи очікуються влітку сильні грози
Погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі Телеграфу.
"Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим - температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C", - розповів метеоролог.
За його словами, це не означає, що кожен місяць буде однаково спекотним. Червень очікується більш прохолодним, а ось липень та серпень — будуть дуже теплими.
"Хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов’язано з надходженням повітряних мас — передусім з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 °C", - зазначив Кібальчич.
Також метеоролог зауважив, що останніми роками вересень все частіше поводиться як літній місяць, оскільки температура понад +30°C у вересні фіксується регулярно по всій країні. Кібальчич наголосив, що фактично літо немов зсувається ближче до осені.
"Щодо опадів — тут усе складніше. У літній період більшість дощів — це саме конвективні опади, які пов’язані з грозами. А грози мають дуже локальний характер: в одному районі міста може випасти місячна норма, а в сусідньому — жодної краплі", - сказав він.
Погоджується з такими прогнозами й кліматолог Віра Балабух. Вона зазначає, що липень залишатиметься найгарячішим місяцем літа.
Погода в Україні - новини за темою
Як повідомляв Главред, увечері 3 травня Львівщину накрили потужні дощі, град і шквальний вітер. Тим часом Київ та кілька областей охопила пилова буря з вітром до 20 м/с. Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки.
Також 5 травня в Україні оголошено штормове попередження. Очікуються дощі та грози в західних, північних, Одеській і центральних областях. Температура знизиться до 10–16°, лише на південному сході — до +26°.
Цього тижня в Україні очікується похолодання з дощами, місцями — грози та заморозки на ґрунті. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, найтепліше — на південному сході та в Криму.
Читайте також:
- Три області накриють заморозки: синоптикиня попередила про небезпечну погоду
- Україну накриває потужний шторм: синоптики попереджають про серйозну небезпеку
- Врізав 7-бальний шторм: Україну атакувала дуже сильна магнітна буря
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред