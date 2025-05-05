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Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла

Руслана Заклінська
5 травня 2025, 11:46
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Синоптики попереджають, що літо-2025 в Україні буде аномально спекотним.
Спека вище +40: коли Україну накриє хвиля аномального тепла
Україну чекає аномальна спека з температурою до +40°C / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде цьогорічне літо
  • Де і коли темпертатура підскочить вище +40 °C
  • Чи очікуються влітку сильні грози

Погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі Телеграфу.

"Існує приблизно 70–75% ймовірності, що літо буде аномально теплим - температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1-1,5 °C", - розповів метеоролог.

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За його словами, це не означає, що кожен місяць буде однаково спекотним. Червень очікується більш прохолодним, а ось липень та серпень — будуть дуже теплими.

"Хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов’язано з надходженням повітряних мас — передусім з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії. Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 °C", - зазначив Кібальчич.

Також метеоролог зауважив, що останніми роками вересень все частіше поводиться як літній місяць, оскільки температура понад +30°C у вересні фіксується регулярно по всій країні. Кібальчич наголосив, що фактично літо немов зсувається ближче до осені.

"Щодо опадів — тут усе складніше. У літній період більшість дощів — це саме конвективні опади, які пов’язані з грозами. А грози мають дуже локальний характер: в одному районі міста може випасти місячна норма, а в сусідньому — жодної краплі", - сказав він.

Погоджується з такими прогнозами й кліматолог Віра Балабух. Вона зазначає, що липень залишатиметься найгарячішим місяцем літа.

Погода в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, увечері 3 травня Львівщину накрили потужні дощі, град і шквальний вітер. Тим часом Київ та кілька областей охопила пилова буря з вітром до 20 м/с. Укргідрометцентр оголосив I рівень небезпеки.

Також 5 травня в Україні оголошено штормове попередження. Очікуються дощі та грози в західних, північних, Одеській і центральних областях. Температура знизиться до 10–16°, лише на південному сході — до +26°.

Цього тижня в Україні очікується похолодання з дощами, місцями — грози та заморозки на ґрунті. Найпрохолодніше буде на заході та півночі, найтепліше — на південному сході та в Криму.

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Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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