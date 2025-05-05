'Путін хоче похизуватись танками на параді': гучні заяви Зеленського в Чехії

Україна та Чехія поглиблюють співпрацю у військовій сфері та гуманітарній сфері.

https://glavred.net/politics/putin-hochet-pohvastatsya-tankami-na-parade-gromkie-zayavleniya-zelenskogo-v-chehii-10661897.html Посилання скопійоване

Чехія допоможе Україні підготувати пілотів на F-16 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Чехія організує навчання українських пілотів на літаках F-16 та L-39

Київ і Прага підписали декларацію про створення Центру єдності

Росія відмовляється від реального припинення вогню, санкції мають посилюватися

У понеділок, 5 травня, Київ і Прага підписали декларацію про створення українського хабу єдності в Чехії. У рамках "коаліції охочих" українські пілоти навчатимуться на F-16 та L-39. Про це повідомив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. Одним з результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16, ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя", - заявив президент України.

відео дня

Петр Фіала, у свою чергу, підтвердив, що навчання українських пілотів проходитиме на території Чехії — на літаках F-16 і шведських L-39 Gripen.

"Ми домовились, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів. Навчання буде проходити на F-16, L-39 тут, на базах в Чеській Республіці", - сказав Фіала.

Відкриття хабу в Празі

У Празі підписали Спільну декларацію між Міністерством національної єдності України та МВС Чехії щодо створення Центру єдності України на території ЧР. Документ підписали Олексій Чернишов і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у присутності глав держав.

Зеленський наголосив, що хаби національної єдності "відкривалися і будуть відкриватися в багатьох країнах", де є багато українців. Президент зазначив, що центри відкривають в Німеччині, Іспанії, Польщі і Чехії, а також обговорюється питання його відкриття в Великій Британії.

"Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українцям буде можливість повернутися до України. І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордоном. Є розділення сімей, є там, де абсолютно чоловіки героїчні, залишилися захищати державу. Жінки з дітьми поїхали. Війна — це трагедія, яка і розділяла сім’ї, і яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства", - зазначив президент.

Нові оборонні підприємства

Ще одним напрямком перемовин стала оборонна промисловість. Зеленський сподівається на відкриття нових оборонних виробництв в Україні за підтримки Чехії.

"Буквально перед зустріччю з прем’єр-міністром у нас була дуже предметна, детальна дискусія. Ми обговорили конкретну роботу з оборонною індустрією Чехії. Ми зацікавлені в тому, щоб наші двосторонні зв'язки відображались більшим виробництвом, новими локалізаціями в Україні та більш відчутним технологічним розвитком і в Чехії, і в Україні", - розповів він.

Припинення вогню

Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. Тому, за його словами, санкції проти росіян мають залишатись і посилюватись.

"Путін хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати про мир... Сьогодні 54 день як Росія ігнорує пропозицію Америки повністю припинити вогонь. Ми вважаємо, що припинення вогню можливо в будь-який момент, хоч від сьогодні, і має тривати мінімум 30 діб, щоб дати шанс дипломатії", - пояснив президент України.

Також під час зустрічі Зеленський з Фіалою обговорили взаємодію України та Чехії в межах європейських і євроатлантичних інституцій, співпрацю в енергетиці, зокрема розвиток ядерної генерації, спільні інфраструктурні ініціативи, відновлення українських медзакладів за підтримки Чехії та допомогу українським ветеранам.

В Чехії працюють 160 тисяч українських біженців

Під час пресконференції прем'єр Чехії Петро Фіала звернув увагу на гуманітарну підтримку українців, які знайшли прихисток у Чехії з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, 160 тисяч українських біженців уже інтегровані в чеський ринок праці.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тис працює на нашому ринку праці", - розповів Фіала.

Прем'єр Чехії нагадав, що дія програми тимчасового захисту для українців в ЄС подовжена до березня 2026 року. За його словами, зараз "важливо вирішити, що буде із захистом українських біженців у ЄС", термін якого спливає наступного року.

Вступ України до ЄС

Президент України підкреслив, що Україна фактично завершила перший етап на шляху до вступу в ЄС. Найближчим часом країна готова відкрити перші кластери переговорного процесу про вступ до Союзу.

"Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі. Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою", - заявив Зеленський, натякаючи на позицію Угорщини.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вибори в Чехії

Зеленський заявив, що Україна з великою повагою ставиться до суверенітету Чехії та права її громадян обирати своє майбутнє. Він також подякував як провладним, так і опозиційним силам країни за підтримку.

"Вибори в Чехії – це внутрішні питання Чехії. Ми з великою повагою ставимося до вашого суверенітету, до права громадян обирати для себе сучасність і майбутнє", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, чи не має він побоювань, що ситуація з чеською ініціативою щодо поставок артилерійських боєприпасів Україні може змінитися після виборів в Чехії.

Президент підкреслив, що це важливе питання, яке Росія неодноразово порушувала в Україні, намагаючись впливати на вибір громадян, нехтуючи суверенітетом і правами людей. Зеленський наголосив, що чеська опозиція також розуміє, що Україна не лише захищає свою безпеку, а й безпеку Чехії.

"Тому я можу тільки подякувати абсолютно всім парламентарям, всім сьогоднішнім представникам. Були різні представники, як ви сказали, були і опозиційні сили, але я дуже радий, що всі вони, підтримуючи Україну, розуміють, що Україна захищає не тільки Україну, захищає життя і безпеку Чехії, життя і безпеку усієї Європи. Я думаю, що тут символічно, що всі ми разом однаково розуміємо це", - додав президент.

Зустріч з головою Палати депутатів парламенту Чехії

У межах офіційного візиту до Чеської Республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся у Празі з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та її заступниками – представниками усіх парламентських політичних сил. Він підкреслив, що Україна прагне справедливого миру і неодноразово демонструвала готовність до дипломатичного врегулювання. Однак російська сторона відмовляється навіть від тимчасового припинення вогню – зокрема від ініціативи щодо 30-денного перемир’я.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання санкційного тиску на Росію. Президент висловив сподівання, що Європейський Союз незабаром ухвалить 17-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на енергетичний і банківський сектори РФ.

Крім того, обговорювалося просування євроінтеграційного курсу України. Зеленський наголосив на важливості політичної підтримки Праги у процесі вступу України до ЄС та практичному наповненні переговорного процесу.

Водночас Маркета Пекарова-Адамова запевнила, що чеський парламент і надалі залишатиметься надійним союзником і підтримуватиме Україну "на всіх рівнях".

"Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, усіма представниками, заступниками спікера парламенту, включно з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували нашу єдність і засудили російську агресію проти України", - підсумувала вона.

Візит Зеленського до Чехії - новини України

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув з офіційним візитом до Чехії. В межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом держави, оборонними компаніями, студентами та українською спільнотою.

Також Зеленський повідомив, що цього року Україна може отримати 1,8 млн артилерійських снарядів у межах "чеської снарядної ініціативи". Він подякував Чехії за минулорічну допомогу та зазначив, що співпраця триває.

Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел заявив, що говорити про розміщення миротворчих сил в Україні поки передчасно, адже мирова угода ще не укладена. За його словами, безпека України може базуватись на поєднанні політичних, економічних та військових гарантій, але конкретне розміщення сил наразі не обговорюється.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред