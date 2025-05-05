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"Путін хоче похизуватись танками на параді": гучні заяви Зеленського в Чехії

Руслана Заклінська
5 травня 2025, 16:42
269
Україна та Чехія поглиблюють співпрацю у військовій сфері та гуманітарній сфері.
'Путін хоче похизуватись танками на параді': гучні заяви Зеленського в Чехії
Чехія допоможе Україні підготувати пілотів на F-16 / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Чехія організує навчання українських пілотів на літаках F-16 та L-39
  • Київ і Прага підписали декларацію про створення Центру єдності
  • Росія відмовляється від реального припинення вогню, санкції мають посилюватися

У понеділок, 5 травня, Київ і Прага підписали декларацію про створення українського хабу єдності в Чехії. У рамках "коаліції охочих" українські пілоти навчатимуться на F-16 та L-39. Про це повідомив Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Ми цінуємо готовність Чехії допомагати із розвитком нашої бойової авіації. Одним з результатів цього візиту є деталізація проєкту створення українсько-чеської школи F-16, ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт у життя", - заявив президент України.

відео дня

Петр Фіала, у свою чергу, підтвердив, що навчання українських пілотів проходитиме на території Чехії — на літаках F-16 і шведських L-39 Gripen.

"Ми домовились, що разом з партнерами з "коаліції охочих" будемо займатися навчанням українських пілотів. Навчання буде проходити на F-16, L-39 тут, на базах в Чеській Республіці", - сказав Фіала.

Відкриття хабу в Празі

У Празі підписали Спільну декларацію між Міністерством національної єдності України та МВС Чехії щодо створення Центру єдності України на території ЧР. Документ підписали Олексій Чернишов і міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у присутності глав держав.

Зеленський наголосив, що хаби національної єдності "відкривалися і будуть відкриватися в багатьох країнах", де є багато українців. Президент зазначив, що центри відкривають в Німеччині, Іспанії, Польщі і Чехії, а також обговорюється питання його відкриття в Великій Британії.

"Важливо підкреслити, що ми дуже віримо, що після закінчення гарячої стадії війни українцям буде можливість повернутися до України. І ви знаєте, що є різні причини, чому їхали люди за кордоном. Є розділення сімей, є там, де абсолютно чоловіки героїчні, залишилися захищати державу. Жінки з дітьми поїхали. Війна — це трагедія, яка і розділяла сім’ї, і яка залишала без домівок, без життя дітей, без дитинства", - зазначив президент.

Нові оборонні підприємства

Ще одним напрямком перемовин стала оборонна промисловість. Зеленський сподівається на відкриття нових оборонних виробництв в Україні за підтримки Чехії.

"Буквально перед зустріччю з прем’єр-міністром у нас була дуже предметна, детальна дискусія. Ми обговорили конкретну роботу з оборонною індустрією Чехії. Ми зацікавлені в тому, щоб наші двосторонні зв'язки відображались більшим виробництвом, новими локалізаціями в Україні та більш відчутним технологічним розвитком і в Чехії, і в Україні", - розповів він.

Припинення вогню

Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. Тому, за його словами, санкції проти росіян мають залишатись і посилюватись.

"Путін хоче похизуватись танками на параді, але він повинен думати про мир... Сьогодні 54 день як Росія ігнорує пропозицію Америки повністю припинити вогонь. Ми вважаємо, що припинення вогню можливо в будь-який момент, хоч від сьогодні, і має тривати мінімум 30 діб, щоб дати шанс дипломатії", - пояснив президент України.

Також під час зустрічі Зеленський з Фіалою обговорили взаємодію України та Чехії в межах європейських і євроатлантичних інституцій, співпрацю в енергетиці, зокрема розвиток ядерної генерації, спільні інфраструктурні ініціативи, відновлення українських медзакладів за підтримки Чехії та допомогу українським ветеранам.

В Чехії працюють 160 тисяч українських біженців

Під час пресконференції прем'єр Чехії Петро Фіала звернув увагу на гуманітарну підтримку українців, які знайшли прихисток у Чехії з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, 160 тисяч українських біженців уже інтегровані в чеський ринок праці.

"Чеська республіка – це країна, яка прийняла більше всього українських біженців на одиницю населення… Наше рішення було успішним, нам як суспільству вдалось подолати перешкоди і наступну інтеграцію біженців. Зараз 160 тис працює на нашому ринку праці", - розповів Фіала.

Прем'єр Чехії нагадав, що дія програми тимчасового захисту для українців в ЄС подовжена до березня 2026 року. За його словами, зараз "важливо вирішити, що буде із захистом українських біженців у ЄС", термін якого спливає наступного року.

Вступ України до ЄС

Президент України підкреслив, що Україна фактично завершила перший етап на шляху до вступу в ЄС. Найближчим часом країна готова відкрити перші кластери переговорного процесу про вступ до Союзу.

"Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі. Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою", - заявив Зеленський, натякаючи на позицію Угорщини.

'Путін хоче похизуватись танками на параді': гучні заяви Зеленського в Чехії
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вибори в Чехії

Зеленський заявив, що Україна з великою повагою ставиться до суверенітету Чехії та права її громадян обирати своє майбутнє. Він також подякував як провладним, так і опозиційним силам країни за підтримку.

"Вибори в Чехії – це внутрішні питання Чехії. Ми з великою повагою ставимося до вашого суверенітету, до права громадян обирати для себе сучасність і майбутнє", - сказав він, відповідаючи на питання журналіста, чи не має він побоювань, що ситуація з чеською ініціативою щодо поставок артилерійських боєприпасів Україні може змінитися після виборів в Чехії.

Президент підкреслив, що це важливе питання, яке Росія неодноразово порушувала в Україні, намагаючись впливати на вибір громадян, нехтуючи суверенітетом і правами людей. Зеленський наголосив, що чеська опозиція також розуміє, що Україна не лише захищає свою безпеку, а й безпеку Чехії.

"Тому я можу тільки подякувати абсолютно всім парламентарям, всім сьогоднішнім представникам. Були різні представники, як ви сказали, були і опозиційні сили, але я дуже радий, що всі вони, підтримуючи Україну, розуміють, що Україна захищає не тільки Україну, захищає життя і безпеку Чехії, життя і безпеку усієї Європи. Я думаю, що тут символічно, що всі ми разом однаково розуміємо це", - додав президент.

Зустріч з головою Палати депутатів парламенту Чехії

У межах офіційного візиту до Чеської Республіки президент України Володимир Зеленський зустрівся у Празі з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Пекаровою-Адамовою та її заступниками – представниками усіх парламентських політичних сил. Він підкреслив, що Україна прагне справедливого миру і неодноразово демонструвала готовність до дипломатичного врегулювання. Однак російська сторона відмовляється навіть від тимчасового припинення вогню – зокрема від ініціативи щодо 30-денного перемир’я.

У ході зустрічі сторони також обговорили питання санкційного тиску на Росію. Президент висловив сподівання, що Європейський Союз незабаром ухвалить 17-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на енергетичний і банківський сектори РФ.

Крім того, обговорювалося просування євроінтеграційного курсу України. Зеленський наголосив на важливості політичної підтримки Праги у процесі вступу України до ЄС та практичному наповненні переговорного процесу.

Водночас Маркета Пекарова-Адамова запевнила, що чеський парламент і надалі залишатиметься надійним союзником і підтримуватиме Україну "на всіх рівнях".

"Ця зустріч відбулася з усіма моїми колегами, усіма представниками, заступниками спікера парламенту, включно з колегами з опозиції, що також дуже важливо, щоб ми продемонстрували нашу єдність і засудили російську агресію проти України", - підсумувала вона.

Візит Зеленського до Чехії - новини України

Нагадаємо, 4 травня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді прибув з офіційним візитом до Чехії. В межах візиту заплановані зустрічі з керівництвом держави, оборонними компаніями, студентами та українською спільнотою.

Також Зеленський повідомив, що цього року Україна може отримати 1,8 млн артилерійських снарядів у межах "чеської снарядної ініціативи". Він подякував Чехії за минулорічну допомогу та зазначив, що співпраця триває.

Як повідомляв Главред, президент Чехії Петр Павел заявив, що говорити про розміщення миротворчих сил в Україні поки передчасно, адже мирова угода ще не укладена. За його словами, безпека України може базуватись на поєднанні політичних, економічних та військових гарантій, але конкретне розміщення сил наразі не обговорюється.

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