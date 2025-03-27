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Тяжкохворий Кадиров посварився з Кремлем: ЗМІ дізналися деталі конфлікту

Віталій Кірсанов
27 березня 2025, 19:12
792
За даними журналістів, у Кадирова серйозні проблеми з нирками і підшлунковою залозою.
Стан здоров'я Кадирова погіршується
Стан здоров'я Кадирова погіршується / колаж: Главред, фото: соцмережі, скрін

Коротко:

  • Стан здоров'я Кадирова погіршується
  • Кадиров шукає за межами РФ альтернативні гарантії безпеки
  • Кадиров вивів свою 26-річну дочку Айшат із держструктур

Між чеченським главою Рамзаном Кадировим і російським Кремлем виникли серйозні розбіжності. Про це пише російський проєкт "Важные истории".

За інформацією видання, у Москві незадоволені тим, що Кадиров веде переговори з близькосхідними монархіями про гарантії безпеки для своєї сім'ї.

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За даними колишнього і чинного співробітників ФСБ, а також північнокавказьких журналістів і правозахисників, головною причиною конфлікту стали несанкціоновані контакти Кадирова з представниками мусульманських монархій. Чеченський правитель, який давно відчуває проблеми зі здоров'ям, шукає способи захистити свою сім'ю і активи на випадок втрати влади.

Незважаючи на спроби демонструвати активність у медіа, стан здоров'я Кадирова погіршується. В останні місяці він рідко з'являється на публіці, а виступи на камеру даються йому важко. У січні та лютому він зник з інформаційного простору, пізніше пояснивши це відпусткою. За даними журналістів, у нього серйозні проблеми з нирками і підшлунковою залозою.

"Кадиров уже давно і важко хворий... "Немає хвороби, яку б мені не приписали", - прокоментував він ситуацію зі своїм зникненням. Відтоді Кадиров не робив гучних заяв і публікував лише ролики своїх "інспекцій" у республіці, які зазвичай знімаються заздалегідь як так звані консерви", - пише видання.

На думку розслідувачів, усвідомлюючи ризики, пов'язані з його відходом із влади, Кадиров шукає за межами Росії альтернативні гарантії безпеки для своїх родичів. Ці переговори не залишилися непоміченими - ФСБ передала відповідну інформацію Володимиру Путіну.

"Керівник Чечні добре розуміє, як влаштована влада в його регіоні і що може очікувати на членів його сім'ї в разі його відходу. Він також знає ціну обіцянкам і гарантіям безпеки з боку федерального центру. Невпевненість у майбутньому своїх численних родичів змусила його шукати гарантії для них у близькосхідних мусульманських країнах, із керівниками яких у Кадирова склалися давні приятельські стосунки", - зазначають автори публікації.

На тлі розладу з Кремлем Кадиров вивів свою 26-річну дочку Айшат із держструктур. Із 2020 року вона обіймала посади в Мінкульті Чечні, потім стала віцепрем'єркою республіки, але 2023 року покинула посаду. Паралельно вона стала власницею компанії "Чеченські мінеральні води", яку раніше контролювала сім'я Кадирова. У березні її ім'я та ім'я молодшої дочки Табарик зникли з реєстру юросіб.

Конфлікт зачепив і Адама Делімханова, одного з найвпливовіших соратників Кадирова. За інформацією силових джерел, від початку 2025 року він відмовився брати участь у кримінальних схемах, пов'язаних із рейдерством і силовими акціями, заявивши, що отримав відповідну заборону "згори".

У правозахисних колах Північного Кавказу кажуть, що Кремль дав зрозуміти Делімханову межі його повноважень. Наразі він перебуває в "Президент-Готелі" в Москві, де розташований штаб чеченського керівництва. У ФСБ незадоволені його діяльністю, пов'язаною з здирництвом і рейдерством, проте деталі цих схем поки що не розкриваються.

"Кремль і ФСБ залишилися незадоволені тим, що Делімханов останнім часом організовував кримінальні схеми, які передбачають рейдерство і здирництво, без узгодження з керівництвом країни, кажуть правозахисники", - ідеться в публікації.

Новини про Кадирова - головне:

Раніше ЗМІ писали, що Кадирову зробили операцію з пересадки нирки, проте орган не прижився. Кадиров перебував в одному з московських медзакладів. Нібито планується повторна операція з трансплантації.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров поки що живий, незважаючи на повідомлення, що з'явилися про його смерть.

Як повідомляв Главред, кадировці є особистою гвардією диктатора РФ Володимира Путіна, яка допомагає йому контролювати Чечню. Путін дав Кадирову повний карт-бланш у Росії, тому той утримує свою владу.

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Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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