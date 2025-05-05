Такого давно не було: в ЗСУ розповіли про жорсткі штурми на ключовому напрямку

Головну загрозу ворог планує створити, перекинувши війська за річку Жеребець.

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Окупанти намагаються розвивати наступ на Лиманському напрямку / Колаж: Главред, фото: 78 ОДШП, скрін з DeepState

Що сказав Трегубов:

Лиманський напрямок другий за кількістю боєзіткнень

Ворог активізував штурмові дії в напрямку Лиману

Окупанти використовують для атак легку мототехніку

Окупаційна армія країни-агресорки Росії різко активізувала свої зусилля на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку.

Про це в етері Еспресо розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов. За його словами, противник працює над перекиданням на Лиманський напрямок додаткових військ, в тому числі за річку Жеребець. Тим самим окупанти створюють загрозу для ЗСУ.

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"На цьому напрямку дуже пожвавішали та почастішали штурмові дії противника. Лиманський напрямок вийшов вже на друге місце за кількістю бойових зіткнень, адже такого давно не було. Відповідно, окупанти намагаються щось там розвивати", - зауважив військовослужбовець.

Трегубов також наголосив, що українські військові помічають нову тенденцію в ворожій армії: окупанти на Лиманському напрямку все частіше пересідають на легку мототехніку, оскільки ця ділянка фронту зручна для такого типу техніки.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Євген Дикий повідомляв, що найбільш складна ситуація зараз на Лиманському напрямку. У ЗСУ суто фізично не вистачає там сил та засобів для стримання того, що туди пре.

Напередодні стало відомо, що російські сили наразі зосереджують свої головні зусилля на просуванні в районі між річками Оскіл і Чорний Жеребець. Пріоритетним напрямком ворога є рух у бік населеного пункту Борова, задля чого задіяні підрозділи 1-ї танкової армії.

Раніше, як писав Главред, в ЗСУ попереджали, що окупаційна армія країни-агресорки Росії, ймовірно, здійснить спроби обійти з флангів та оточити Лиман, що у Донецькій області.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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