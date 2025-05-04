Кількість штурмів раптово збільшилась - тривожна заява Зеленського

Лише за добу на фронті фіксується понад 200 ворожих штурмів.

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На фронті в Україні зросла кількість штурмів / Колаж: Главред, фото: ОП, 77 ОДШП

В Україні раптово збільшилась кількість штурмів з боку РФ. Ворожі окупанти намагаються просуватися незадовго до травневого "перемир'я". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Чехії Петром Павлом.

Він зазначив, що нині кількість штурмів вже понад 200 за добу. Це підтвердив під час своєї доповіді головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Сьогодні, всі ці дні вони говорять, що вони хочуть якесь часткове перемир'я, але ви повинні знати, що кількість штурмів сьогодні найбільша за останні місяці. В ці дні вони показують понад 200 штурмів. У мене була доповідь генерала Сирського, він мені сказав: "За вчора понад 200 штурмів". Віри немає, провокації можуть бути, але це залежить від росіян. Якщо їм ще хтось вірить, ну нехай спробують на собі", - сказав президент. відео дня

Своєю чергою президент Чехії Петр Павел акцентував на тому, що у триденному перемир'ї нема сенсу, адже за цей період не вдасться навіть розпочати переговори. Він наполягає на 30-денному безумовному перемир'ї.

"Якщо ми говоримо про завершення війни, так всі карти поки що має президент Путін. Йому достатньо просто прийняти рішення. Але поки що він такого бажання не проявляв", - сказав Петр Павел.

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Хоча російська сторона заявляє про нібито готовність до "травневого перемир’я", насправді інтенсивність штурмових дій лише зростає. Як повідомив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, окупанти активізували атаки в Запорізькій області, намагаючись наблизитися до обласного центру.

Як писав Главред з посиланням на аналітиків ISW, на Покровському напрямку окупанти мають просування. Проте, за словами старшого зв'язківця української бригади, вони втрачають в середньому 150 військовослужбовців за день через намір просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня.

Нагадаємо, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російські війська активізували бойові дії на півдні дніпровської системи островів, намагаючись висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині.

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