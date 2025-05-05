З двох міст України оголосили термінову евакуацію - деталі

Мешканцям двох міст Сумської області рекомендують терміново виїхати в безпечні місця.

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У двох містах Сумської області оголосили евакуацію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, deepstatemap

Основне:

Термінову евакуацію оголосили для двох міст Сумської області

Запис на евакуацію з Білопілля та Ворожби працює цілодобово

У Сумській області почали проводити термінову евакуацію з деяких міст. Зокрема, у список потрапили Білопілля та Ворожба. Про це повідомив голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, для мешканців курсують спеціальні автобуси для здійснення евакуації.

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"Прошу мешканців м. Білопілля та м. Ворожба терміново евакуюватись в безпечне місце! Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00", — повідомив голова Сумської РДА.

Він додав, що запис на евакуацію працює цілодобово.

У своєму дописі він також вказав точний номер телефону для запису на евакуацію з двох міст Сумщини.

Крім того, для тих, хто самостійно покинув Білопілля та Ворожбу працює спеціальний транзитний центр.

"Важливо!! Якщо ви евакуювались самостійно, в м. Суми, вул. Ковпака 7 працює евакуаційний транзитний центр, на якому можна зареєструватись: на грошову допомогу; статус ВПО; можливість найти житло", — написав Мельник.

Нагадаємо, у 2024 році з міст вже проводилася евакуація через підвищену інтенсивність російських ракетних обстрілів.

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Як писав Главред з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, російські окупанти хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області. За його словами, від лінії бойового зіткнення до центра Сум залишилось всього 25 кілометрів.

Також загарбники накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState.

Нещодавно речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заспокоїв українців та заявив, що наразі немає жодних приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків".

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