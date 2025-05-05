Свіжа погода раптово накрила Україну: синоптики назвали області, де литимуть дощі

Погода у Луцьку буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 6 травня

Де температура повітря опуститься до +4 градусів

У яких областях будуть дощі

Погода в Україні 6 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде свіжа погода. Температура повітря у більшості областей опуститься до 10-17 градусів. На південному сході ще буде тепло - 20-27 градусів тепла. Дощі очікуються практично повсюди.

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Протягом тижня погода буде свіжою. Також очікуються періодичні дощі.

"Легкі плащі чи куртки - якраз, парасолі та пігулки від головного болю та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі, проте дихати буде легко, спека ще далеко, ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні!" - написала Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: ventusky

Погода 6 травня

В Україні 6 травня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі на території східних та північних областей. Вітер буде північно-східний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 8-13°, у західних та північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 20-25°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +23

За даними meteoprog, 6 травня в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +14...+23 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+9 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: meteoprog

Погода 6 травня у Києві

У Києві 6 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 6 травня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні 4 травня буде штормовою. Синоптики попереджають про небезпеку.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що вподовж наступного тижня в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Водночас погода в Україні в травні 2025 обіцяє бути контрастною - температура повітря може змінюватися від спеки до прохолоди. Синоптики Укргідрометцентру не виключають навіть заморозки.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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