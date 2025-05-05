У МВФ радять Україні підвищити податки з 2026 року - Forbes

Представники МВФ рекомендували Україні перейти на прогресивну шкалу оподаткування.

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У МВФ радять Україні підвищити податки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

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Обговорюються більш високі ставки податку для осіб з високими доходами

Вивчаються способи детінізації української економіки

Представники МВФ рекомендували Україні для збільшення надходжень до бюджету з 2026 року підвищити податки - зокрема, податок на додану вартість (ПДВ), а також перейти на прогресивну шкалу оподаткування, що передбачає вищі ставки для осіб із високими доходами. Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на урядовців, долучених до дискусій МВФ та Світового банку Spring Meetings, що проводилися у Вашингтоні.

Однією з ключових тем було збільшення самодостатності України у фінансуванні держбюджету на 2026 рік.

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"Предметна розмова між українськими урядовцями та представниками МВФ стосувалася мобілізації додаткових внутрішніх надходжень до бюджету-2026. Зокрема йшлося про можливе підвищення ПДВ", - ідеться в матеріалі.

Серед потенційних ініціатив для більшого наповнення бюджету наступного року у Вашингтоні обговорювали і перехід на прогресивну шкалу ПДФО, стверджують двоє співрозмовників. Цей підхід передбачає більш високі ставки податку для осіб з високими доходами. Також побіжно згадувався "податок на розкіш", але набагато більше говорили про детінізацію економіки, підкреслив співрозмовник видання.

При цьому жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки згаданих вище податків, під час зустрічей не йшлося, фіскальні заходи обговорювалися на рівні ідей.

Зазначається, що прогресивна шкала ПДФО та реформа спрощеної системи - позиції, які зазначені в Національній стратегії доходів до 2030 року, яку уряд затвердив наприкінці 2023 року.

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