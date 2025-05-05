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"Про це всі волали": лейтенант ЗСУ - про наступ на Суми

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2025, 20:19
335
Російські окупанти в рази збільшили кількість ударів КАБами по Сумщині.
ВСУ
Чи реальний наступ на Суми / Колаж: Главред, фото: 104 окрема бригада Сил ТрО, 78 ОДШП

Що відомо:

  • РФ в рази збільшила кількість ударів КАБами по Сумщині
  • На Курщині та Сумщині зменшилась інтенсивність боїв
  • Нині немає загрози наступу на Суми

Російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ у Курській області ще не завершена, там досі перебувають наші військові. Водночас окупанти в рази посилили удари КАБами по прикордонню Сумської області. Про це повідомив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Він акцентував на тому, що ворог дуже часто задіює авіацію для ударів по території України в Сумській області. Водночас лейтенант зазначив, що інтенсивність боїв на Курщині та Сумщині значно зменшилась після виходу українських підрозділів з території Курської області.

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"Це зайвий раз підтверджує, що захід ворога на деякі території Сумщини використовуються для тактичної переваги відносно наших підрозділів на Курщині, а не для наступу на Суми, про який всі волали", - написав лейтенант.

Ситуація в Сумській області - новини за темою

Як писав Главред з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, російські окупанти хочуть створити "сіру зону" на окремих ділянках фронту у Сумській області. За його словами, від лінії бойового зіткнення до центра Сум залишилось всього 25 кілометрів.

Також загарбники накопичують сили в селі Журавка та прагнуть закріпитися в Басівці для подальшого руху на Локню, повідомляє DeepState.

Нещодавно речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заспокоїв українців та заявив, що наразі немає жодних приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків".

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