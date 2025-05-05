Обстріл Києва 4 травня: який зараз вигляд має місце падіння дронів на Оболоні

Кореспондент "Главреда" в перші хвилини прильоту опинився на місці події.

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Який зараз вигляд має місце падіння дронів на Оболоні / колаж: Главред, фото: Главред

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Фотозвіт перших хвилин пожежі в житловому будинку

Фото, - відеозвіт наслідків атаки дронів на Оболоні

У ніч на неділю, 4 травня, російські військові вкотре гатили по Києву безпілотниками, унаслідок чого виникли руйнування і загоряння в трьох районах столиці. Найбільше постраждав Оболонський. Уламками збитого "Шахеда" було пошкоджено багатоповерхові будинки, автомобілі, салон краси і ТРЦ "Dream Town-2". Кореспондент "Главреда" в перші хвилини прильоту опинився на місці події.

На дах 12-поверхівки на Оболонському проспекті впали уламки ударного дрона. Останній поверх будинку миттєво був охоплений полум'ям. Перелякані та шоковані мешканці будинку спостерігали, як рятувальники гасять вогонь. На щастя, у згорілій квартирі нікого не було. Рятувальники швидко ліквідували пожежу. Як заявили в ДСНС, тієї ночі в Оболонському районі по меддопомогу звернулися восьмеро осіб.

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Значних збитків зазнав відомий у Києві ТРЦ "Dream Town-2". Територія поблизу торгового центру вкрита величезними воронками від падіння дрона. Вибуховою хвилею суттєво пошкоджено частину торгового центру. Деякі конструкції просто відпали від будівлі. Припарковані поблизу автомобілі згоріли вщент. Салон краси також сильно постраждав.

Сам торговий центр, незважаючи на влучання, продовжує роботу. Як повідомив власник ТРЦ Гарік Корогодський, 80% бізнесу, який працював у "Dream berry", вийшов на роботу. У самому "Dream Town-2" обійшлося без жертв. Прибирання вулиць і прибудинкових територій триває вже другу добу.

Дивіться відеозвіт наслідків атаки на Облонський район столиці

Обстріл Києва - що відомо:

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 травня ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. Так, за даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування і загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Унаслідок нічної атаки на столичний Оболонський район пошкоджено близько 5 житлових будинків. Крім того, вибуховою хвилею частково пошкоджено дитячий садок. Про це заявив голова Оболонської РДА Кирило Фесик.

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