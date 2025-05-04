Путін втратить дар мови: Жданов розповів, що Україна застосувала нову стратегію

Незабаром ударів по об'єктах РФ стане ще більше.

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Росіянам доведеться "зустрічати" війну на своїй території / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ, скріншот з відео

Що сказав Жданов:

Атака 3 травня на Крим і територію РФ лише початок масштабних обстрілів

Україна переносить війну на територію Росії

У ніч проти 3 травня у тимчасово окупованому Криму та Ростовській області країни-агресорки Росії лунали потужні вибухи. Військовий експерт Олег Жданов прокоментував на своєму каналі початком чого стали ці атаки.

За його словами, подібних ударів по об'єктах РФ незабаром буде ще більше, адже Україна почала застосовувати нову стратегію - перенесення війни на територію противника.

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"Я так розумію, вони (удари - Главред) будуть продовжуватися, тому що ми переносимо війну на територію ворога", - зауважив експерт.

Жданов зазначає, що дуже ефективним способом боротьби з противником є те, що на кожну ракету і дрон РФ ЗСУ дають "відповідь" у вигляді дзеркальних атак на об'єкти в Росії. Це може спровокувати жителів РФ, від чого Путін втратить дар мови, адже його підтримка згасне.

"Це повинен розуміти кожен громадянин РФ. Якщо вони мовчки підтримують Путіна в цій агресивній війні, то будьте готові зустріти цю війну у себе на подвір'ї, що і відбувається на нашій країні", - додав він.

Удари України по об'єктах Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у місті Керч в тимчасово окупованому Криму та в Ростовській області і Краснодарському краї країни-агресорки Росії в ніч на суботу, 3 травня, прогриміли вибухи.

Напередодні підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території країни-агресорки Росії.

Раніше також у Коломні пролунали вибухи внаслідок атаки невідомих безпілотників. Згодом з'ясувалося, що там розташоване АТ "Науково-виробнича корпорація "КБ машинобудування"", на яке і нібито була здійснена атака.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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