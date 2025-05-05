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Україна готує "сюрприз" для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару

Юрій Берендій
5 травня 2025, 16:10
565
Парад 9 травня в Москві може стати ціллю удару, адже в України є можливості, щоб дістати до столиці РФ, але експерти вказують на важливий нюанс.
Україна готує 'сюрприз' для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару
Україна готує сюрприз для Путіна на 9 травня - чого чекати Москві Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Лідери яких країн будуть на параді 9 травня в Росії
  • Який сюрприз Україна може готувати для Путіна на 9 травня
  • Чому Україна не буде бити по параду в Москві – пояснення експерта

9 травня — символічна дата для російської пропаганди, яка традиційно супроводжується масштабним парадом у центрі Москви. Цього року підготовка до нього відбувається в умовах підвищеної напруги на тлі загрози ударів дронів. Президент Володимир Зеленський прямо заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних лідерів, які планують взяти участь у заходах у Москві.

Главред зібрав головне, що варто знати про загрозу ударів по Москві 9 травня.

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Україна не може гарантувати безпеку іноземних лідерів в Москві 9 травня

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати безпеку іноземних делегацій під час їхніх візитів до Москви на парад 9 травня, оскільки не контролює ситуацію в РФ. Він наголосив, що Росія здатна сама організувати провокації, зокрема підпали чи вибухи, а потім звинуватити в цьому Україну, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція дуже проста до всіх країн, які їхали чи їдуть на 9 травня: ми не можемо нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації. Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо.

Зеленський зауважив, що невідомо, які саме дії може вчинити Росія в ці дні.

"Я вважаю, як президент, і сказав про це міністру закордонних справ, що ми повинні людям, які до нас звертаються, казати: "Ми не рекомендуємо вам з точки зору (безпеки – ред.) відвідувати РФ. А якщо ви це робите - не запитуйте нас. Це ваше особисте рішення", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Україна демонструє повагу до Китаю та інших держав, які намагаються зберігати нейтралітет або мають історичні зв’язки з РФ. Водночас, за словами президента, іноземні партнери часто звертаються до України з проханням забезпечити спокій під час їхніх поїздок до Росії, і Київ ставиться до цього з розумінням і дипломатичною виваженістю.

Владимир Зеленский
Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

"Україна точно не несе ніякої відповідальності за те, що відбувається сьогодні в Росії. Це факт. Ми несемо відповідальність, коли ми знаходимося тут. Тим більше, що я впевнений, що такою самою дипломатією займаються інші країни з росіянами, коли вони приїжджають до нас, і як показує досвід, у нас бувало багато різних лідерів, і під час їх візитів були різного формату удари, штурми, залякування", - додав Зеленський.

Як в Росії відреагували на загрози під час святкування 9 травня

У Росії різко відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала слова Зеленського "класичною погрозою терориста міжнародного масштабу" й заявила, що відмова від перемир’я є нібито "прямою загрозою" лідерам країн, які планують відвідати Москву 9 травня.

У свою чергу заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв також перейшов до агресивної риторики, заявивши, що "в разі реальної провокації на День перемоги ніхто не гарантує, що в Києві настане 10 травня".

Лідери яких країн будуть на параді 9 травня в Росії

Підтвердили участь:

  • Сі Цзіньпін (Китай)
  • Роберт Фіцо (Словаччина)
  • Луїс Інасіу Лула да Сілва (Бразилія)
  • Касим-Жомарт Токаєв (Казахстан)
  • Емомалі Рахмон (Таджикистан)
  • Нікол Пашинян (Вірменія)
  • Шавкат Мірзійоєв (Узбекистан)
  • Садир Жапаров (Киргизстан)
  • Олександр Лукашенко (невизнаний низкою країн "президент" Білорусі)
  • Ільхам Алієв (Азербайджан)
  • Сердар Бердимухамедов (Туркменістан)
  • Махмуд Аббас (Палестина)
  • Ніколас Мадуро (Венесуела, невизнаний частиною світу)
  • Мігель Діас-Канель (Куба)
  • Ібрагім Траоре (Буркіна-Фасо)
  • Бадра Гунба (Абхазія, самопроголошена республіка)
  • Мілорад Додік (президент Республіки Сербської у Боснії )

Під питанням:

  • Александр Вучич (президент Сербії) – візит не підтверджено через проблеми зі здоров’ям.

Чи може Україна вдарити по параду в Москві 9 травня

Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Україна має технічну можливість завдати удару дронами по параду в Москві 9 травня.

"Я думаю, що росіяни 100% стягнути все ППО з Росії, яке тільки є, для того, щоб прикрити Червону площу", - наголосив він під час ефіру на Радіо NV.

Він підкреслив, що за останній період Україна суттєво зміцнила спроможності у виробництві далекобійних засобів ураження.

За його словами, все буде зосереджено на Красній площі, а враховуючи нинішні можливості України, спланувати подібну операцію — це питання бажання, а не великих труднощів.

Який сюрприз Україна може готувати для Путіна на 9 травня

В інтерв’ю Главреду голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан заявив, що Путін чудово усвідомлює - йому немає чим похвалитися, тоді як Збройні сили України ведуть успішні контратаки на багатьох ділянках фронту.

На думку експерта, російський диктатор та воєнний злочинець також розуміє, що командувач ЗСУ Олександр Сирський може підготувати цілеспрямовану наступальну операцію саме до 9 травня — дати, коли Кремль традиційно проводить масштабні заходи. Такі дії ЗСУ можуть спричинити суттєві втрати, що вже спостерігається на передовій.

Олександр Сирський
Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

"Більше того, варто розуміти, що контингент там специфічний. Те, що для нас є нормою — постійне несення бойового чергування і висока особиста відповідальність українського бійця, — для російського бійця виглядає інакше. Рівень свідомості в українських військових і в російських — на різних щаблях. Як би там не було, але якість бійців суттєво відрізняється. І цілком можливо, що під час цих "святкувань" 9 травня, ніхто особливо не відмовлятиметься від алкоголю чи гулянок — наприклад, у ресторанах Донецька", - вказує аналітик.

Кузан додав, що якщо українська розвідка отримає інформацію про скупчення російських сил для святкувань чи парадів, вона здатна оперативно передати координати для ударів. Тож українське командування може вже мати відповідні плани.

Ще один потенційно критичний для РФ сценарій, за словами Кузана, — це якщо Путіну вдасться залучити на парад 9 травня деяких світових лідерів (що, найімовірніше, буде наслідком дипломатичного тиску, а не щирого бажання). У такому разі удар українських безпілотників по Москві чи її околицях може мати гучний міжнародний резонанс.

Чому Україна не буде бити по параду в Москві – пояснення експерта

Російське керівництво, включно з Путіним, серйозно стурбоване можливими атаками України на Москву 9 травня. Червона площа є потенційною легітимною ціллю, адже саме там зосереджена військова техніка та велика кількість окупантів. Водночас ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" і нинішній директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV висловив сумнів щодо ймовірності удару по параду в Москві цього дня.

Україна готує 'сюрприз' для Путіна на 9 травня – чому парад не стане ціллю удару
Сі Цзіньпін і Путін / Фото: скріншот із відео

В цьому контекст він також нагадав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Росії і планує бути присутнім на військовому параді 9 травня.

"Боюся, що в цьому разі один літній китаєць зробить те, чого не може зробити вся ППО РФ. Зробить так, що ми не будемо бити по цьому параду", - підкреслив Дикий.

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