'Молода копія': ЗМІ дізнались, хто стане новим главою Чечні на фоні хвороби Кадирова

Глава Чечні Кадиров, за даними ЗМІ, вже визначився із своїм наступником та почав процес передачі влади в республіці та підготовки "імунітету" від Кремля.

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В ЗМІ назвали ім'я наступника Кадирова / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі "Новая Газета. Европа"

Кадиров запустив процес зміни влади в Чечні

Влада Кадирова трималась на 3 стовпах

Кадиров визначився із наступником, який стане главою Чечні

Стан здоров’я голови Чечні Рамзана Кадирова погіршується, що активізувало процеси, пов’язані з можливою зміною влади в регіоні. Про це повідомляє видання "Новая Газета. Европа"

Із початку лютого, як повідомляють джерела видання, Кадиров змінив звичний спосіб життя. Він часто перебуває у приватній клініці "Аймед", де іноді залишається на ніч під наглядом медиків. Пересування переважно обмежується межами Грозного і здійснюється кортежем, а для поїздок по регіону він користується вертольотом санітарної авіації.

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У лютому його діяльність обмежувалася публікаціями в соцмережах, які веде пресслужба, а представницькі обов’язки було передано голові уряду Чечні Магомеду Даудову. Через стан здоров’я Кадиров також пропустив кілька важливих подій, серед них:

церемонію передачі Грозному статусу "Культурної столиці Росії";

форум "Мала Батьківщина — сила Росії".

Крім того, Кадиров проігнорував святкові заходи з нагоди Дня Конституції Чечні та вперше за час свого правління не звернувся до громадськості з привітанням на місцевому телебаченні з нагоди Ід аль-Фітр — свята, що завершує Рамадан.

Одним із головних сигналів зміни пріоритетів стала несподівана відставка його доньки Айшат з посади віцепрем’єра. Разом з нею держслужбу залишили ще дві дочки Кадирова — Хутмат і Хадижат.

Відставку Айшат багато хто сприйняв як ознаку напруження у відносинах між Кадировим і Путіним.

Який сценарій передачі влади підготував Кадиров

"Новая газета. Европа" припускає, що на тлі погіршення стану здоров’я Кадирової родини активувала заздалегідь підготовлений сценарій, який передбачає, зокрема, реальне оформлення активів на близьких родичів, які досі фігурували лише як номінальні власники.

"Справжня причина відставки дочок Кадирова пов'язана з бажанням безпосередньо контролювати сімейні компанії. Оскільки сам глава Чечні та його повнолітні діти — чиновники (або були ними донедавна), то за законом про державну службу вони не мають права займатися підприємницькою діяльністю. Використання підставних осіб дозволяло правлячій родині формально дотримуватися закону і одночасно повністю контролювати свій бізнес. Але це правило працює лише до тих пір, поки голова правлячої в Чечні сім'ї живий", - пояснює "Новая газета. Европа".

На чому тримається влада Кадирова

У 2023 році, коли погіршення стану здоров’я Кадирова стало очевидним, перед ним постало ключове питання щодо подальшого устрою Чечні.

Як зазначає видання, його влада базувалася на трьох основних опорах:

необмежене фінансування з федерального бюджету;

повна підконтрольність силових структур, що дозволяла контролювати населення;

персональний імунітет від кримінального переслідування, гарантований особисто Путіним для нього і його оточення.

Нині головне завдання Кадирова перебудувати ці механізми таким чином, щоб утримати за родиною контроль над силовими структурами і бізнес-активами, які охоплюють практично всю економіку регіону. Найважливіше ж добитися для своїх дітей тих самих гарантій Кремля, які він почав вибудовувати ще два роки тому, йдеться у матеріалі.

"Якщо цей план втілиться в життя, будь-яка призначена на посаду глави республіки людина "не з сім'ї" опиниться в ситуації, коли її фактичну владу буде урізано... Тому йому доведеться рахуватися з реальними утримувачами влади в Чечні - спадкоємцями Кадирова і чеченськими кланами, які стоять за їхніми спинами", - пише "Новая газета Европа".

Хто стане наступником Кадирова

У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок, однак помітну роль у його планах на майбутнє відіграють лише двоє — 26-річна Айшат і 17-річний Адам.

За інформацією "Новой газеты. Европа", саме на Адама, якого в Чечні називають "молодим двійником Рамзана", Кадиров покладає основні надії щодо передачі влади.

Заяви Кадирова - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за даними видання "Важные истории", між Рамзаном Кадировим та Кремлем виникли серйозні суперечки. Як зазначає ЗМІ, у Москві незадоволені тим, що Кадиров веде перемовини з монархіями Близького Сходу щодо гарантій безпеки для своєї родини.

У ніч на 12 грудня в Грозному дрони атакували будівлю спецполку поліції, який носить ім’я Кадирова. Після інциденту глава Чечні виступив із різкою заявою, пригрозивши помстою.

До цього, 4 грудня, безпілотник також завдав удару по казармі спецпризначенців, підпорядкованих Кадирову.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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