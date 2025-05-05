'Можливо - це неможливо': Трамп зробив відверту заяву про вихід США з переговорів

Трамп визнав, що між Зеленським і Путіним існує велика ненависть, але вірить, що миру можна досягнути.

https://glavred.net/war/vozmozhno-eto-nevozmozhno-tramp-sdelal-zayavlenie-o-vyhode-ssha-iz-peregovorov-10661765.html Посилання скопійоване

США мають "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

Між Зеленським і Путіним існує велика ненависть

США мають хороші шанси досягти миру в Україні

Введення санкцій проти Росії залежить від її поведінки

США мають "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні. Запровадження санкцій проти Росії залежить від її поведінки та готовності до миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News.

відео дня

Водночас Трамп ухилився від відповіді, що стане приводом для виходу з мирних переговорів.

"Настане час, коли я скажу: "Гаразд. Продовжуйте робити дурниці". Іноді я наближаюсь до цієї миті, але тоді стається щось позитивне. Може бути так, що я не зможу це владнати, можливо — це неможливо зробити (завершити війну - Главред)", - сказав лідер США.

Також Трамп визнав, що між президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним, а також між солдатами і генералами обох сторін існує "існує величезна ненависть". Водночас він запевнив, що "у нас є дуже хороші шанси" припинити війну і досягти миру.

Коментуючи можливе припинення обміну розвідувальними даними з Україною, Трамп заявив, що "зараз ще зарано про це говорити".

У розмові з журналісткою Трампа запитали, чи готовий він підписати законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який передбачає жорсткі санкції проти Росії у разі, якщо мирні переговори між США, Україною та РФ зайдуть у глухий кут. На це глава Білого дому відповів, що все залежить від поведінки РФ.

"Це залежить від того, чи веде себе Росія так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна домовилися про угоду. Ми думаємо, що ми досить близько, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також зекономимо багато грошей, тому що витрачаємо гроші", - заявив Трамп.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Завершення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент США заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька "дуже хороших дискусій" щодо Росії та України, проте деталей не розкрив. Коментуючи можливу зустріч із Путіним у Саудівській Аравії, Трамп сказав, що поки не думав про це.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни Росії проти України перебувають у розпалі. Він зазначив, що США активно сприяють діалогу, інколи застосовуючи тиск або обіцянки, щоб змусити обидві сторони говорити про припинення війни.

Як повідомляв Главред, водночас Венс не вірить, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. За його словами, США прагнуть допомогти РФ та Україні знайти компроміс, але рішення про мир залежить виключно від сторін конфлікту. Ця позиція контрастує з неодноразовими обіцянками Дональда Трампа завершити війну за 24 години.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред