'Можливо - це неможливо': Трамп зробив відверту заяву про вихід США з переговорів

Ключові тези Трампа:
- Між Зеленським і Путіним існує велика ненависть
- США мають хороші шанси досягти миру в Україні
- Введення санкцій проти Росії залежить від її поведінки
США мають "дуже хороші шанси" завершити війну в Україні. Запровадження санкцій проти Росії залежить від її поведінки та готовності до миру. Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю NBC News.
Водночас Трамп ухилився від відповіді, що стане приводом для виходу з мирних переговорів.
"Настане час, коли я скажу: "Гаразд. Продовжуйте робити дурниці". Іноді я наближаюсь до цієї миті, але тоді стається щось позитивне. Може бути так, що я не зможу це владнати, можливо — це неможливо зробити (завершити війну - Главред)", - сказав лідер США.
Також Трамп визнав, що між президентом України Володимиром Зеленським і лідером РФ Володимиром Путіним, а також між солдатами і генералами обох сторін існує "існує величезна ненависть". Водночас він запевнив, що "у нас є дуже хороші шанси" припинити війну і досягти миру.
Коментуючи можливе припинення обміну розвідувальними даними з Україною, Трамп заявив, що "зараз ще зарано про це говорити".
У розмові з журналісткою Трампа запитали, чи готовий він підписати законопроєкт, запропонований сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який передбачає жорсткі санкції проти Росії у разі, якщо мирні переговори між США, Україною та РФ зайдуть у глухий кут. На це глава Білого дому відповів, що все залежить від поведінки РФ.
"Це залежить від того, чи веде себе Росія так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія та Україна домовилися про угоду. Ми думаємо, що ми досить близько, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також зекономимо багато грошей, тому що витрачаємо гроші", - заявив Трамп.
Завершення війни в Україні - останні новини
Нагадаємо, президент США заявив, що останніми днями він і його радники провели кілька "дуже хороших дискусій" щодо Росії та України, проте деталей не розкрив. Коментуючи можливу зустріч із Путіним у Саудівській Аравії, Трамп сказав, що поки не думав про це.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що мирні переговори щодо війни Росії проти України перебувають у розпалі. Він зазначив, що США активно сприяють діалогу, інколи застосовуючи тиск або обіцянки, щоб змусити обидві сторони говорити про припинення війни.
Як повідомляв Главред, водночас Венс не вірить, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. За його словами, США прагнуть допомогти РФ та Україні знайти компроміс, але рішення про мир залежить виключно від сторін конфлікту. Ця позиція контрастує з неодноразовими обіцянками Дональда Трампа завершити війну за 24 години.
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Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
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