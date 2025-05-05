Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

У вівторок, 6 травня, стовпчики термометрів опустяться до +10 °С.

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Прогноз погоди на 6 травня / фото: УНІАН

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Якою буде погода 6 травня в Україні

У яких регіонах пройдуть дощі

Після короткочасного потепління в Україну знову "прийшло" весняне похолодання. У вівторок, 6 травня, майже по всій території пройдуть дощі, а температура повітря значно знизиться. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у більшості областей стовпчик термометра буде показувати +10...+17 °С.

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Найтепліше буде на південному сході України, там очікується +20...+25 °С, а на Луганщині розігріє до +27 °С.

Діденко зазначає, що завтра опади можливі майже по всій території України, лише на південному-сході - переважно сухо.

Погода на 6 травня в Києві

У вівторок, 6 травня, у Києві можливий невеликий дощ, або просто "висітиме" щільна хмарність. Буде прохолодно, вдень максимально в межах +14 °С.

Діденко додає, що впродовж тижня погода буде прохолодною, із періодичними дощами.

"Легкі плащі чи куртки - якраз, парасолі та пігулки від головного болю та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі, проте дихати буде легко, спека ще далеко, ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні", - зауважила синоптикиня.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, з 5 по 11 травня, в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.

Нагадаємо, у неділю, 4 травня, Україною ширилися штормова і небезпечна погода. У деяких областях були сильні зливи та потужний вітер. У ДСНС розповіли, що у Івано-Франківській області на автодорозі Мукачево - Львів біля села Бабухів було повалено близько 20-ти дерев. Через це був частково заблокований рух транспорту.

Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні. За його словами, в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 °C.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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