Синоптик попередила про погіршення погодних умов: де завтра буде найхолодніше

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода 6 травня в Україні
- У яких регіонах пройдуть дощі
Після короткочасного потепління в Україну знову "прийшло" весняне похолодання. У вівторок, 6 травня, майже по всій території пройдуть дощі, а температура повітря значно знизиться. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, у більшості областей стовпчик термометра буде показувати +10...+17 °С.
Найтепліше буде на південному сході України, там очікується +20...+25 °С, а на Луганщині розігріє до +27 °С.
Діденко зазначає, що завтра опади можливі майже по всій території України, лише на південному-сході - переважно сухо.
Погода на 6 травня в Києві
У вівторок, 6 травня, у Києві можливий невеликий дощ, або просто "висітиме" щільна хмарність. Буде прохолодно, вдень максимально в межах +14 °С.
Діденко додає, що впродовж тижня погода буде прохолодною, із періодичними дощами.
"Легкі плащі чи куртки - якраз, парасолі та пігулки від головного болю та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі, проте дихати буде легко, спека ще далеко, ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні", - зауважила синоптикиня.
Погода в Україні - останні новини
Як писав Главред, з 5 по 11 травня, в Україні очікується похолодання з рясними дощами. Найпрохолодніше буде на північному заході та в Карпатах, а найтепліше — в Криму й на південному сході.
Нагадаємо, у неділю, 4 травня, Україною ширилися штормова і небезпечна погода. У деяких областях були сильні зливи та потужний вітер. У ДСНС розповіли, що у Івано-Франківській області на автодорозі Мукачево - Львів біля села Бабухів було повалено близько 20-ти дерев. Через це був частково заблокований рух транспорту.
Крім того, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні влітку 2025 року має всі шанси стати аномально теплою — середня температура очікується на 1–1,5 °C вищою за кліматичну норму. Найбільша спека ймовірна у липні. За його словами, в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 °C.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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