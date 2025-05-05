За місяць "здер" з солдатів майже мільйон гривень: на фронті піймали комбата

Командир батальйону одного з підрозділів вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування фіктивних надбавок та погрожував відправкою на "нуль".

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На Донеччині затримали комбата, який вимагав гроші з підлеглих / Колаж: Главред, фото: СБУ, ДБР

Що відомо:

На Донеччині затримали комбата, який вимагав гроші з підлеглих

За місяць комбат зібрав з підлеглих майже мільйон гривень

Комбату загрожує 10 років позбавлення волі

У Донецькій області український комбат "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих. СБУ та ДБР ліквідували схему незаконного нарахування підвищених виплат в одній із бригад ЗСУ та затримали комбата. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Виявилось, що командир батальйону військового з'єднання вимагав з підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій. Його підлеглі отримували суму надбавки у розмірі 100 тисяч гривень начебто за перебування на "нулі" протягом усього місяця.

"Утім, за матеріалами справи, військові цього підрозділу не знаходилися на "передньому краю" так довго, а після отримання виплати кожен з них мав "відрахувати" командиру по 40 тис. грн. У разі відмови платити "данину" комбат погрожував підлеглим реальною відправкою "на нуль",- йдеться у повідомленні.

Лише за березень цього року комбат отримав 920 тисяч гривень відкатів. Таку ж суму він планував отримати і за квітень, але його піймали на гарячому.

Дивіться відео про затримання комбата:

Комбату вже оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у поєднанні з вимаганням. Нині він перебуває під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 49 мільйонів гривень. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв Главред, правоохоронці затримали 30-річного чиновника Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації. За даними розслідування, за 16 тисяч доларів командир взводу обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов'язаним чоловікам.

Раніше на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресору Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції України.

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