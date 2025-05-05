РФ вдарила по Конотопу балістикою і дронами: знищено інфраструктурний об'єкт

Росіяни атакували Конотоп балістикою і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

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РФ атакувала Конотоп дронами і балістикою

Знищено інфраструктурний об'єкт

Про жертв і постраждалих не повідомляють

У ніч на 5 травня в Конотопі Сумської області прогриміли вибухи. Російські окупаційні війська завдали по місту комбінованого ракетно-дронового удару. Унаслідок атаки знищено інфраструктурний об'єкт.

Як повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих.

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"Атака була комбінованою із застосуванням понад десятка шахедів і двох балістичних ракет. Били з інтервалами навмисно, щоб завдати більше шкоди, щоб убити рятувальників і медиків. Цинічні чудовиська", - написав мер Семеніхін у Telegram.

За його словами, зранку у місті буде працювати виїзний штаб з ліквідації наслідків ракетно-дронового удару.

"Всі, у кого помешкання зазнало пошкодження - зможете звернутися по допомогу", - додав мер.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Як писав Главред, увечері 1 травня російські війська атакували Запоріжжя, а саме - завдали масованого удару БпЛА. Кількість поранених унаслідок російського масованого удару дронами зросла до 28.

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У ніч на 4 травня ворожі дрони масовано атакували столицю України, є постраждалі, серед них діти. За даними рятувальників, унаслідок атаки дронами в Києві виникли руйнування і загоряння в трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському. Загалом унаслідок атаки безпілотниками постраждали 11 осіб, з яких 2 дітей.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за минулий тиждень ворог застосував проти українців понад 1180 ударних дронів, 1360 керованих авіабомб і 10 ракет різних типів.

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