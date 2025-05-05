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Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ

Юрій Берендій
5 травня 2025, 18:55
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Внаслідок успішного удару Повітряних сил ЗСУ по пункту управління військ РФ знищено до 20 окупантів та техніку, зазначили в Генштабі.
Знищили разом із технікою: Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ
Генштаб розкрив наслідки удару по пункту управління РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження командного пункту РФ на Курщині
  • Внаслідок удару знищено до 20 окупантів та техніка

Повітряні сили ЗСУ успішно завдали удару по пункту управління російських військ на Курщині. Внаслідок атаки знищено до 20 військових разом з технікою. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, 4 травня Повітряні Сили ЗСУ успішно вдарили по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА поблизу населеного пункту Теткіно в Курській області.

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На цій базі перебували екіпажі розвідувальних та ударних дронів. Унаслідок атаки було знищено до 20 окупантів і їхню техніку.

"Відважні пілоти Повітряних сил та всі Сили оборони України продовжують системно знижувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну. Боротьба триває! Слава Україні!", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко наголосив, що населений пункт Тьоткіно на Курщині ще з 2022 року використовується в якості школи БПЛА.

"Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове - був", - написав він у Telegram.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 3 травня в тимчасово окупованому Криму та в Ростовській області Росії пролунали потужні вибухи. Військовий аналітик Олег Жданов заявив, що Україна почала реалізовувати стратегію перенесення бойових дій на територію ворога. За його прогнозами, таких атак на об'єкти в РФ побільшає.

Також вибухи сталися в Брянській області Росії. За повідомленнями місцевих джерел, дрони атакували селище Суземка, після чого спалахнула велика пожежа. За інформацією каналу Ukrainian Militant, метою удару був завод "Стрєла", який виготовляє електроніку для військово-промислового комплексу РФ та співпрацює з державною корпорацією "Ростех".

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що завод у Суземці був уражений і після атаки більше не зможе функціонувати. Підприємство спеціалізувалося на виробництві електроніки для армії окупантів.

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Що таке Генштаб ЗСУ?

Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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