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ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі

Маріна Фурман
5 травня 2025, 15:14
369
Українські воїни просуваються та відбивають ворожі атаки.
Карта, ВСУ
Аналітики розповіли про ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstate

Основне:

  • Сили оборони відновили позиції у Лисівці, що в Донецькій області
  • Армія РФ активізувала наступ на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей
  • Під час ворожого штурму ЗСУ ліквідували 90 окупантів

Протягом минулої доби українські захисники відновили свої позиції у селищі Лисівка Покровського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Своєю чергою ворог просунувся на Білгородщині, а також біля Новоолександрівки, Котлярівки, Новосілки та Новодарівки.

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Крім того, за даними аналітиків, важка ситуація спостерігається на ділянці від Новодарівки до Вільного Поля. Тут противник відразу на трьох ділянках розпочав активні штурмові дії, а саме – на Вільне Поле, на Зелене Поле та південніше Новосілки, а також у напрямку Новополя.

"Загалом росіяни провели щонайменше 46 штурмових дій, силами 2 рот піхоти та за підтримки 75+ мотоциклів. Втрати ворога уточнюються, але відомо про щонайменше 90 ліквідованих окупантів і ще 45 поранених", - йдеться в повідомленні.

Погана ситуація східніше Новодарівки, де ворог зумів досягнути тактичного успіху та зайняти чимало лісосмуг. Також окупантам вдалося перейти річку Ворона та закріпитися по трасі біля Зеленого Поля.

ЗСУ звільнили селище на важливому напрямку: у DeepState розкрили деталі
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що бої в Курській області тривають 9 місяців. За цей час операція досягла більшості поставлених цілей, а створена ЗСУ буферна зона залишається актуальною.

Як писав Главред, росіяни активізувалися на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку. За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, противник працює над перекиданням на Лиманський напрямок додаткових військ, в тому числі за річку Жеребець. Тим самим окупанти створюють загрозу для ЗСУ.

Крім того, у американському Інституті вивчення війни повідомили, що Сили оборони України просунулися в районі Торецька. Водночас російські окупанти мають певне просування на цьому ж напрямку та під Куп’янськом.

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Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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