ЗСУ контратакують та знищують техніку РФ на різних ділянках фронту - ISW

Про контратаки українських сил повідомляють російські воєнкори.

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ЗСУ знищують боєприпаси та живу силу противника / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 66 ОМБр

Що повідомили аналітики:

ЗСУ нібито завдали удару по окупантах на двох напрямках

Українські військові знищили чимало живої сили та техніки противника

Російські воєнкори повідомили про низку контратак українських сил на фронті. Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), йдеться про дії ЗСУ біля Багатиря, Вільного Поля, Шевченка та Ступочків.

Остання з атак нібито не була вдалою, однак в ISW не підтвердили цього. Натомість на Курахівському напрямку та біля Великої Новосілки ситуація протилежна.

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Водночас на Покровському напрямку окупанти хоч і мають просування, за словами старшого зв'язківця української бригади, при цьому вони втрачають в середньому 150 військовослужбовців за день через намір просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня.

Крім цього 3 травня на цій ділянці фронту ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів у невстановленому районі. В той же день ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" у невстановленому місці на півдні країни.

Часів Яр / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Міноборони країни-агресорки Росії заявили про створення так званої смуги безпеки в прикордонних районах Сумської області. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Напередодні стало відомо, що російські сили наразі зосереджують свої головні зусилля на просуванні в районі між річками Оскіл і Чорний Жеребець. Пріоритетним напрямком ворога є рух у бік населеного пункту Борова, задля чого задіяні підрозділи 1-ї танкової армії.

Раніше повідомлялося, що українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Крім цього особлива увага приділяється ситуації в Донецькій області.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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