ЗСУ контратакують та знищують техніку РФ на різних ділянках фронту - ISW

Що повідомили аналітики:

Російські воєнкори повідомили про низку контратак українських сил на фронті. Як повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), йдеться про дії ЗСУ біля Багатиря, Вільного Поля, Шевченка та Ступочків.

Остання з атак нібито не була вдалою, однак в ISW не підтвердили цього. Натомість на Курахівському напрямку та біля Великої Новосілки ситуація протилежна.

Водночас на Покровському напрямку окупанти хоч і мають просування, за словами старшого зв'язківця української бригади, при цьому вони втрачають в середньому 150 військовослужбовців за день через намір просунутись до Дніпропетровської області до 9 травня.

Крім цього 3 травня на цій ділянці фронту ЗСУ завдали удару по російському складу боєприпасів у невстановленому районі. В той же день ЗСУ завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу "Бук-М3" у невстановленому місці на півдні країни.

Нагадаємо, Главред писав, що у Міноборони країни-агресорки Росії заявили про створення так званої смуги безпеки в прикордонних районах Сумської області. Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Напередодні стало відомо, що російські сили наразі зосереджують свої головні зусилля на просуванні в районі між річками Оскіл і Чорний Жеребець. Пріоритетним напрямком ворога є рух у бік населеного пункту Борова, задля чого задіяні підрозділи 1-ї танкової армії.

Раніше повідомлялося, що українські захисники продовжують виконувати бойові завдання на території Курської та Бєлгородської областей РФ. Крім цього особлива увага приділяється ситуації в Донецькій області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.