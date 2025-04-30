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Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс

Юрій Берендій
30 квітня 2025, 11:58
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Україна не буде атакувати Москву 9 травня, адже такий крок міг би означати акт агресії щодо лідера КНР, який там буде присутнім, вважає аналітик.
Чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня: названо цікавий нюанс
Стало відомо, чому Україна не буде бити по Москві під час параду 9 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Романюк:

  • Україна не буде бити по Москві 9 травня через присутність там лідера Китаю
  • Київ не має приймати путінське перемир'я

Україна утримається від удару по Червоній площі в Москві 9 травня через присутність на параді лідера Китаю Сі Цзіньпіна, адже така атака могла б зашкодити відносинам між Києвом і Пекіном. Таку позицію висловив експерт з міжнародних питань, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі телеканалу Еспресо.

Водночас він наголосив, що Київ не повинен приймати запропоноване Владіміром Путіним "перемир’я" на 9 травня, адже йдеться про створення зручних умов для кремлівських святкувань ціною національних інтересів України.

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"Путін хоче себе виставити великим миротворцем і що він пропонує ледь не кожного тижня ініціативи з перемирʼям, а Україна от погана. Він дуже хоче спокійно пустити на Красну площу й провести парадом катів й вбивць", - пояснив Романюк.

Експерт наголосив, що Україна не зацікавлена в погіршенні відносин із Китаєм, адже це суперечить її інтересам.

"Однозначно, що Україна не буде обстрілювати Красну площу у Москві 9 травня. Оскільки, там буде присутній глава Китаю Сі Цзіньпін і Україна ніколи не піде на загострення міжнародних відносин з Пекіном", - наголосив він.

За словами Романюка, Україні не вигідно, щоб Китай сприйняв її дії як ворожі й отримав підстави відкрито стати на бік Росії. І без того Пекін вже постачає Москві зброю, а на деяких напрямках зафіксована присутність китайських військових. Тому Україна не вдаватиметься до кроків, які міжнародне право могло б трактувати як акт агресії.

Парад в Москві 9 травня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Росії зростає занепокоєння щодо проведення параду 9 травня в Москві, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, російська армія активізувала удари безпілотниками по Україні не лише вночі, а й вдень, що свідчить про підвищену тривожність окупантів.

У Курській, Бєлгородській, Брянській та Липецькій областях РФ святкові паради скасували. Як пояснив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан, причиною є не лише страх перед ударами ЗСУ, а й тимчасова оперативна пауза російських військ.

Анонсоване Володимиром Путіним "перемир’я" на 9 травня є спробою замаскувати вразливість Кремля псевдомирною ініціативою, вважає керівник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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Хто такий Юрій Романюк?

Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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