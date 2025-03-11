Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

Новини України 11 березня лютого станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 20:00 11 березня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ.

Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

відео дня

Як пишуть російські Telegram-канали, про звуки вибухів жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдово стали повідомляти після третьої години ранку.

Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України продиктовані реалізацією плану спецпредставника Білого дому щодо Києва і Москви Кіта Келлога. Документ було презентовано три роки тому, і, схоже, саме його пунктами наразі рухається Трамп.

"Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних перемовин слідує ретельному плану, написаному й опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келлоггом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до перемовин", - пише The Telegraph.

У Зеленського заявили про початок переговорів зі США в Саудівській Аравії: що відомо

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори української та американської делегацій. На переговори вже прибув глава Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

"Команда на місці. Готуємося до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - написав Єрмак у Telegram.

Залишиться без захисту США: названо тривожний прогноз для Європи

Можливий сценарій, за якого Європа залишиться без військової допомоги з боку свого головного союзника - Сполучених Штатів Америки. Слід готуватися до такого варіанту розвитку подій. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляє Novinki.cz, він розповів про те, що в умовах зміни позиції Вашингтона, європейцям треба подбати про можливості захисту своїх держав.

ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Російські окупанти змушені були знизити кількість штурмів, проте, як і раніше, вдаються до спроб просування. Про це заявив начальник пресслужби бригади Червона Калина Національної гвардії Микола Коваль.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що противник продовжує відправляти в бій нових окупантів. Українці ліквідовують ворожі сили.

РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях України

З вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 126-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ракету та 79 дронів вдалося збити. Наслідки ворожої атаки зафіксували в п'яти областях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 19:00 понеділка, 10 березня, окупанти запустили по Україні балістичну ракету Іскандер-М із району Таганрога - РФ і 126 ударних БПЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів за напрямками: Орел, Шаталове, Міллерово-Морськ, Курськ.

Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії розпочалася об 11:00 за київським часом. Консультації відбуватимуться винятково на рівні делегацій, проте не виключається зустріч президента Володимира Зеленського з американським держсекретарем Марком Рубіо.

На сайті Держдепу опублікували повідомлення, згідно з яким зустріч в Ер-Ріяді розпочалася о 12-й годині за місцевим часом (11-й годині за Києвом).

Зустріч України та США стартувала: перші заяви Києва, кадри

Зустріч України і США у Саудівській Аравії офіційно розпочалася. Головними темами стануть шлях до миру та відносини двох країн. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України і США", - уточнили в МЗС України.

Перемовини України та США: Єрмак назвав головну мету Києва

Україна готова рухатися до миру і розраховує на гарантії безпеки, які стали б запобіжником від повторення російської агресії в майбутньому. Про це заявив голова української делегації на переговорах зі США в Саудівській Аравії, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У коментарі Суспільному він сказав про те, що наразі головне завдання - почати мирний процес.

В Москві заявили про новий удар ракетами Орешнік по Україні - що відомо

У ніч на 11 березня безпілотники атакували Москву та Підмосков'я, що стало наймасовішим нальотом дронів на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаби атаки, а Міноборони РФ заявило про 337 нібито збитих БпЛА. У відповідь на цей удар голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару ракетами "Орешнік" по Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Європи є козир для військової допомоги Україні: Жданов розкрив деталі

Європейські країни практично вичерпали свої запаси озброєнь, проте є ще стратегічні склади. Завдання України - переконати європейців дати зброю Києву зі своїх запасів. Можливості у Європи є, потрібно лише їх реалізувати. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Європи ще є озброєння, які можна було б поставити Україні.

США "виключили" повернення України до кордонів 2014 або 2022 року: з'явилася реакція ЦПД

США хочуть побачити, на які поступки піде Київ. Про це заявив кореспондент Sky News Алекс Россі, коментуючи сьогоднішню зустріч у Саудівській Аравії делегацій України та США, під час якої обговорять шляхи припинення війни.

"Схоже, що українцям доведеться піти на доволі болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо й зрозуміємо, якою буде форма припинення вогню", - каже він.

Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії

У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, Головного управління розвідки МО України, у координації з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, задіяних у забезпеченні її збройної агресії проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

У травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію. Причиною цього стало скасування спеціального пільгового тарифу, який діяв для власників будинків із системами електроопалення. Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.

Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

Після переобрання Дональда Трампа на пост президента США фінансові ринки відреагували помітним зростанням оптимізму. Будь-які сигнали, що вказують на можливість довготривалого миру в Україні, викликають позитивні коливання, пише The Economist.

За даними видання, найбільш помітне зростання демонструють європейські активи. Акції оборонних компаній, зокрема Hensoldt, Leonardo та Rheinmetall, подорожчали більше ніж удвічі порівняно з рівнем до виборів у США. Що цікаво, а от американські гіганти Lockheed Martin та L3Harris втратили понад 10% вартості.

Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

Радник із національної безпеки США заявив, що переговори з Україною в Саудівській Аравії "просуваються". Таку заяву він зробив у коментарі CNN під час перерви в обговореннях із українською стороною.

Держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца помітили у вестибюлі готелю Ritz-Carlton у Джидді, Саудівська Аравія, де тривають перемовини між представниками США та України.

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій, введення миротворців та нейтралітету України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників служб безпеки. Така позиція очільника Кремля ускладнює шлях президента США Дональда Трампа до встановлення надійного миру.

Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

В Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на НКРЕКП.

Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

У Саудівській Аравії п'яту годину триває зустріч делегацій України та США. Під час першого раунду перемовин обговорили пропозицію України щодо режиму тиші на морі та у небі, а також угоду про копалини. Про це повідомило Суспільне.

Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

Він обґрунтував у соцмережі Truth своє рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торговельну війну.

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