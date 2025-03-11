Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

Юрій Берендій
11 березня 2025, 20:00
220
Новини України 11 березня лютого станом на 20:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.
Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)
Головні новини України станом на 20:00 11 березня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Головні новини України станом на 20:00. Добірка Главреда:

Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ.

Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

відео дня

Як пишуть російські Telegram-канали, про звуки вибухів жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдово стали повідомляти після третьої години ранку.

Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України продиктовані реалізацією плану спецпредставника Білого дому щодо Києва і Москви Кіта Келлога. Документ було презентовано три роки тому, і, схоже, саме його пунктами наразі рухається Трамп.

"Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних перемовин слідує ретельному плану, написаному й опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келлоггом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до перемовин", - пише The Telegraph.

У Зеленського заявили про початок переговорів зі США в Саудівській Аравії: що відомо

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори української та американської делегацій. На переговори вже прибув глава Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

"Команда на місці. Готуємося до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - написав Єрмак у Telegram.

Залишиться без захисту США: названо тривожний прогноз для Європи

Можливий сценарій, за якого Європа залишиться без військової допомоги з боку свого головного союзника - Сполучених Штатів Америки. Слід готуватися до такого варіанту розвитку подій. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляє Novinki.cz, він розповів про те, що в умовах зміни позиції Вашингтона, європейцям треба подбати про можливості захисту своїх держав.

ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Російські окупанти змушені були знизити кількість штурмів, проте, як і раніше, вдаються до спроб просування. Про це заявив начальник пресслужби бригади Червона Калина Національної гвардії Микола Коваль.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що противник продовжує відправляти в бій нових окупантів. Українці ліквідовують ворожі сили.

РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях України

З вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 126-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ракету та 79 дронів вдалося збити. Наслідки ворожої атаки зафіксували в п'яти областях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 19:00 понеділка, 10 березня, окупанти запустили по Україні балістичну ракету Іскандер-М із району Таганрога - РФ і 126 ударних БПЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів за напрямками: Орел, Шаталове, Міллерово-Морськ, Курськ.

Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії розпочалася об 11:00 за київським часом. Консультації відбуватимуться винятково на рівні делегацій, проте не виключається зустріч президента Володимира Зеленського з американським держсекретарем Марком Рубіо.

На сайті Держдепу опублікували повідомлення, згідно з яким зустріч в Ер-Ріяді розпочалася о 12-й годині за місцевим часом (11-й годині за Києвом).

Зустріч України та США стартувала: перші заяви Києва, кадри

Зустріч України і США у Саудівській Аравії офіційно розпочалася. Головними темами стануть шлях до миру та відносини двох країн. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України і США", - уточнили в МЗС України.

Перемовини України та США: Єрмак назвав головну мету Києва

Україна готова рухатися до миру і розраховує на гарантії безпеки, які стали б запобіжником від повторення російської агресії в майбутньому. Про це заявив голова української делегації на переговорах зі США в Саудівській Аравії, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У коментарі Суспільному він сказав про те, що наразі головне завдання - почати мирний процес.

В Москві заявили про новий удар ракетами Орешнік по Україні - що відомо

У ніч на 11 березня безпілотники атакували Москву та Підмосков'я, що стало наймасовішим нальотом дронів на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаби атаки, а Міноборони РФ заявило про 337 нібито збитих БпЛА. У відповідь на цей удар голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару ракетами "Орешнік" по Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Європи є козир для військової допомоги Україні: Жданов розкрив деталі

Європейські країни практично вичерпали свої запаси озброєнь, проте є ще стратегічні склади. Завдання України - переконати європейців дати зброю Києву зі своїх запасів. Можливості у Європи є, потрібно лише їх реалізувати. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Європи ще є озброєння, які можна було б поставити Україні.

США "виключили" повернення України до кордонів 2014 або 2022 року: з'явилася реакція ЦПД

США хочуть побачити, на які поступки піде Київ. Про це заявив кореспондент Sky News Алекс Россі, коментуючи сьогоднішню зустріч у Саудівській Аравії делегацій України та США, під час якої обговорять шляхи припинення війни.

"Схоже, що українцям доведеться піти на доволі болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо й зрозуміємо, якою буде форма припинення вогню", - каже він.

Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії

У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, Головного управління розвідки МО України, у координації з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, задіяних у забезпеченні її збройної агресії проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

У травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію. Причиною цього стало скасування спеціального пільгового тарифу, який діяв для власників будинків із системами електроопалення. Про це повідомляє енергетична компанія Yasno.

Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

Після переобрання Дональда Трампа на пост президента США фінансові ринки відреагували помітним зростанням оптимізму. Будь-які сигнали, що вказують на можливість довготривалого миру в Україні, викликають позитивні коливання, пише The Economist.

За даними видання, найбільш помітне зростання демонструють європейські активи. Акції оборонних компаній, зокрема Hensoldt, Leonardo та Rheinmetall, подорожчали більше ніж удвічі порівняно з рівнем до виборів у США. Що цікаво, а от американські гіганти Lockheed Martin та L3Harris втратили понад 10% вартості.

Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

Радник із національної безпеки США заявив, що переговори з Україною в Саудівській Аравії "просуваються". Таку заяву він зробив у коментарі CNN під час перерви в обговореннях із українською стороною.

Держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца помітили у вестибюлі готелю Ritz-Carlton у Джидді, Саудівська Аравія, де тривають перемовини між представниками США та України.

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій, введення миротворців та нейтралітету України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників служб безпеки. Така позиція очільника Кремля ускладнює шлях президента США Дональда Трампа до встановлення надійного миру.

Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

В Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на НКРЕКП.

Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

У Саудівській Аравії п'яту годину триває зустріч делегацій України та США. Під час першого раунду перемовин обговорили пропозицію України щодо режиму тиші на морі та у небі, а також угоду про копалини. Про це повідомило Суспільне.

Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

Він обґрунтував у соцмережі Truth своє рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торговельну війну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори з Росією Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

22:03Війна
"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

21:31Війна
Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

21:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

22:03

Коли почнуться переговори про припинення вогню та кінець війни, - Єрмак

21:31

"У наступні кілька днів": в США зробили заяву щодо припинення вогню в Україні

21:26

Негайне 30-денне припинення вогню: Україна погодилася на пропозицію США

21:25

Трамп різко змінив ставлення до Зеленського і висунув "ультиматум" РосіїВідео

21:22

Не там, де усі звикли: куди поставити чайник на кухні

Patriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги СШАPatriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги США
21:10

"Україна поділяє позицію Трампа": Вашингтон про деталі переговорів у Джидді

21:09

"Сумна звістка": Сергія Жадана "поховали" в Мережі

21:02

"Україна готова до миру": Зеленський зробив заяву про переговори з США

20:57

Спосіб схожий на казку на ніч: лікарка розповіла, як заснути за лічені хвилини

Реклама
20:40

У Трампа зробили важливу заяву щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії

20:20

Соліст Modern Talking категорично відмовився виступати в РФ - причини

20:10

Переговори України й США в Саудівській Аравії завершилися: всі подробиці

20:01

"Не маю бажання сперечатися": Венс прокоментував участь брата у війні в Україні

20:00

Зустріч в Саудівській Аравії та удар по Москві: головні новини України (дайджест)

19:58

Жовті плями на матраці зникнуть на очах: знадобиться лише кришка від каструлі

19:40

Україну накривають дощі та сильний вітер: де оголосили штормове попередження

19:23

У центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи: що відомо про жертву й постраждалих

19:10

Як у РФ очманіли від масованої атаки українських дронівПогляд

18:50

В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти

18:50

На Україну чекають складні півроку, відсутність допомоги США суттєво послабила ППО – МаломужВідео

Реклама
18:40

Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

18:22

Експерти рекомендують раз на тиждень перезавантажувати роутер: у чому причина

17:52

Чули майже всі: чому чайник клацає вимкненим і чи варто хвилюватися

17:36

Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

17:22

Рис буде розсипчастим, як в ресторані: жінка розповіла про 1 секретний крок

17:16

Більше витрат, ніж від холодильника: скільки електроенергії споживає фен

17:12

"Він хоче знищити Європу": розкрито деталі плану Трампа щодо Росії та УкраїниВідео

17:06

"Трамп підкоряється Путіну": Жданов пояснив, що змінить зустріч лідерів США і РФВідео

17:03

Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

16:57

В Україні різко подешевшала гривня: курс валют у банках

16:40

"Попри все": Валерій Залужний показав нове селфі з дружиною

16:17

Чому небезпечно виливати окріп у раковину: несподівані ризики

16:00

Частина областей буде без захисту: як Європа може закрити небо над УкраїноюВідео

15:54

Чому потіють руки, коли ми нервуємо: вчені дали неочікувану відповідь

15:51

Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

15:40

Що із зелені можна посадити на городі: зійде вже за тиждень

15:28

Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

15:20

Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

15:15

"Він вийшов у тираж": у РФ Кіркорова назвали павичем і передрекли забуття

15:07

Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

Реклама
15:02

Не знає власного прізвища: брат короля Чарльза III "присоромив" Меган Маркл

14:56

Діти будуть просити добавки: простий рецепт рибних кульок в неймовірному соусі

14:36

Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії

14:33

"РФ може завдати ракетного удару": Жданов розповів про загрозу нових обстрілівЕксклюзив

14:04

Як зекономити на пальному: секретний прийом з мискою води в салоні авто

14:01

США "виключили" повернення України до кордонів 2014 або 2022 року: з'явилася реакція ЦПД

13:58

"Український слід": в республіканській партій відкрито висміяли заяву Маска

13:49

ALOTEK Technology: Інновації для вирішення проблем в енергетиці новини компанії

13:40

У Європи є козир для військової допомоги Україні: Жданов розкрив деталіВідео

13:36

"Головна у домі": мама Вєрки Сердючки насмішила Мережу свіжим фото онуки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти