Залишиться без захисту США: названо тривожний прогноз для Європи

Європейським країнам необхідно шукати можливості для власного захисту, сказав Петр Павел.

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Можливий сценарій, за якого Європі доведеться розраховувати лише на свої сили - Павел / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Що сказав Петр Павел:

Європа може залишитися без військової допомоги з боку США

Європі треба шукати варіанти для захисту своїх держав

Можливий сценарій, за якого Європа залишиться без військової допомоги з боку свого головного союзника - Сполучених Штатів Америки. Слід готуватися до такого варіанту розвитку подій. Про це заявив президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляє Novinki.cz, він розповів про те, що в умовах зміни позиції Вашингтона, європейцям треба подбати про можливості захисту своїх держав.

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"Нашою перевагою буде продовження роботи в тісному альянсі зі США і підтримання функціонуючого трансатлантичного зв'язку", - вважає Павел.

За його словами, якщо не буде підтримки з боку США, доведеться посилювати співпрацю для збереження навичок оборони.

"У такому разі ми готові дуже інтенсивно працювати з країнами однодумцями, щоб зберегти всі необхідні навички для забезпечення нашої оборони", - наголосив Петр Павел.

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Як повідомляв Главред, у лютому віце-президент Штатів Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції піддав критиці Європу. Він заявив, що головна загроза Євросоюзу - не Росія чи Китай, а проблеми з демократією, міграцією та інші внутрішні виклики. Промова Венса викликала шок у Європі, а Трамп похвалив його виступ.

Найімовірніше, Європа не візьме участі у перемовинах щодо завершення війни Росії та України, сказав посланник Білого дому з питань Києва та Москви Кіт Келлог. Президент Володимир Зеленський заперечив такій риториці і наголосив, що Європа є серйозний партнером, який має бути за столом перемовин.

Дональд Трамп розглядає можливості скасування 5-ї статті НАТО про колективну оборону, повідомляли журналісти NBC News із посиланням на високопосадовців США. Зокрема, Штати не хочуть захищати держави, які, на думку Білого дому, не витрачають достатньо коштів на власну оборону.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі

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