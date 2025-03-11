Електроенергія в Україні подорожчає: кому з українців доведеться платити більше

Відбувається перегляд тарифної політики.

https://glavred.net/economics/elektroenergiya-v-ukraine-podorozhaet-komu-iz-ukraincev-pridetsya-platit-bolshe-10646306.html Посилання скопійоване

Електроенергія з травня стане дорожчою / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Як зміняться тарифи на електроенергію для українців

Яким споживачам доведеться платити більше

У травні 2025 року частина українських споживачів зіткнеться з підвищенням тарифів на електроенергію. Причиною цього стало скасування спеціального пільгового тарифу, який діяв для власників будинків із системами електроопалення. Про це повідомляє енергетична компанія Yasno..

За чинними правилами, у період з 1 жовтня по 30 квітня для побутових споживачів із електроопаленням діє знижений тариф на електроенергію.

відео дня

Зараз вони сплачують 2,64 грн за кВт-год за перші 2 тисячі кВт-год на місяць. Проте вже з 1 травня ця категорія споживачів платитиме за електроенергію 4,32 грн за кВт-год.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Український уряд ухвалив постанову №37 від 17 січня 2025 року, яка змінила механізм розрахунку фіксованої вартості електроенергії для тих, хто використовує її для опалення. Це рішення призвело до перегляду тарифної політики.

На даний момент тарифи виглядають так:

до 2 000 кВт-год на місяць – 2,64 грн/кВт-год;

понад 2 000 кВт-год – 4,32 грн/кВт-год.

На цей момент в Україні діє тариф, затверджений урядовою постановою №632 від 31 травня 2024 року, але його термін дії завершується у квітні. Кабмін має вирішити, чи продовжувати чинний тариф, чи затвердити нову вартість електроенергії на наступний рік.

Комунальні послуги в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, нещодавно у Верховній Раді дали відповідь, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Так, голова комітету ВР Андрій Герус зазначив, що деякі тарифи змінювалися у 2023 році, а інші залишаються незмінними з 2021-го.

Окрім цього, пояснювалося, чи очікувати підвищення тарифів на світло. На жаль, ситуація для населення залишається складною.

Також стало відомо, що з квітня українці отримають нову платіжку за газ. Було оголошено про запровадження нових розцінок за технічне обслуговування будівель.

Більше економічних новин:

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред