Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі

Андрій Ганчук
11 березня 2025, 10:02
311
Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть добитися ефекту.
ЗСУ, Покровський напрямок
На Покровському напрямку ЗСУ ліквідують ворожі сили / Колаж: Главред, фото: DeepState, 21-ша ОМБр (ілюстративне фото)

Коротко:

  • Українські війська стабілізували ситуацію на Покровському напрямку
  • Росіяни вже не можуть вести цілодобові штурми
  • Ворог зазнав великих втрат

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Російські окупанти змушені були знизити кількість штурмів, проте, як і раніше, вдаються до спроб просування. Про це заявив начальник пресслужби бригади Червона Калина Національної гвардії Микола Коваль.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що противник продовжує відправляти в бій нових окупантів. Українці ліквідовують ворожі сили.

відео дня

"Ситуація стабілізувалася на Покровському напрямку. Якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на Покровський напрямок, то ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб. Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові, тобто, максимально використовували живу силу. Вони зазнали великих втрат. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили", - пояснив ситуацію Коваль.

Також Микола Коваль наголосив, що ворог здатен перекидати на поле бою по декілька підрозділів, але вже не може вести майже цілодобові штурми, як було торік. Тепер росіяни рухаються малими групами по 2-3 особи, після чого збираються у більшу групу і йдуть штурмувати українську оборону.

ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою:

Як повідомляв Главред, наприкінці лютого окупанти намагалися прорватися до Покровська із західного напрямку, але марно. Ефективну роботу провели оператори дронів. У ворога стало спостерігатися виснаження.

Сили оборони на Покровському напрямку досягли значних успіхів, сказав 7 березня військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, ЗСУ взяли під контроль населений пункт Котлине і просунулися в районі н.п. Шевченко. За його словами, в напрямку Покровська тактична ініціатива за українськими військовими.

10 березня війська РФ атакували позиції ЗСУ в напрямку Котлярівки Покровського району і застосували 11 одиниць бронетехніки, повідомили у пресслужбі Хортиці. Українські війська завдали удару і зірвали ворожу операцію.

Інші новини:

Покровськ - що про нього відомо

Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Сунгуровський війська Росії Покровськ війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
З України хочуть зробити вічного боржника: Кочетков - про переговори у Саудівській Аравії

З України хочуть зробити вічного боржника: Кочетков - про переговори у Саудівській Аравії

11:00Інтерв'ю
Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці

Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці

10:35Світ
РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях України

РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях України

10:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

11:10

Китайський гороскоп на завтра 12 березня: Драконам - страх, Коням - агресія

11:10

2+2 знімає воєнну драму "Фортеця" про оборону Харкова: чому варто дивитись

11:06

Європа може патрулювати небо над Україною: чи стануть літаки РФ загрозоюЕксклюзив

11:00

З України хочуть зробити вічного боржника: Кочетков - про переговори у Саудівській Аравії

10:59

"Наші воїни б'ються": нардеп допустив виведення Сил оборони з Курської області

Patriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги СШАPatriot і F-16 замінити є чим: Жданов пояснив, чому Україна може воювати без допомоги США
10:36

"Днище": зрадниця Корольова публічно зганьбилася на всю РФ

10:35

Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиціВідео

10:26

РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях УкраїниФото

10:02

ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі

Реклама
09:14

Залишиться без захисту США: названо тривожний прогноз для Європи

09:08

Гороскоп на завтра 12 березня: Терезам - незабутній день, Рибам - прибуток

09:07

"Щастя": Потап звернувся до шанувальників і зробив гучну заяву

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 11 березня (оновлюється)

08:51

У Зеленського заявили про початок переговорів зі США в Саудівській Аравії: що відомо

08:32

Карта Deep State онлайн за 11 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:22

Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану

08:10

Трамп видав велику тираду на тему ядерної зброїПогляд

07:47

РФ готує наступ найближчими днями: в ISW назвали напрямок

07:40

"Як я не люблю": Ольга Мартиновська пішла проти Євгена Клопотенка

07:10

Загадка на 5 секунд для людей з гострим зором: де людина серед статуй

Реклама
07:02

Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрониФотоВідео

06:10

Що чекає світ найближчі 4 роки?Погляд

05:30

Мільярдер сказав, як примножити багатство у 2025 році: 3 головні поради

05:03

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

04:33

Потрібно знайти порожню чашку за 5 секунд: головоломка, яка змусить задуматися

04:00

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

03:32

Неймовірно, але факт: чому насправді птахів не б'є струмом

03:01

Експерти не рекомендують в березні сушити одяг на свіжому повітрі: яка причина

02:02

Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії: про що вони говорили

02:00

Про що не можна питати зозулю 11 березня: церковне свято сьогодні, прикмети

01:30

"Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після лікарні

01:16

Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

01:14

Житимете в бідності: що не можна викидати 11 березня, прикмети

00:56

"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

00:34

Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

10 березня, понеділок
23:57

Як запобігти викраденню авто: водіям назвали деталь, яку потрібно вийнятиВідео

23:28

"План уже сформовано": небо над якими областями України можуть закрити союзникиВідео

23:22

КримінАлла: Пугачову підозрюють у підготовці замаху

23:12

Захист від РФ під час можливого перемир’я: експерт сказав, що потрібно УкраїніВідео

22:38

США примушують Україну піти на територіальні поступки: про які землі йдеться

Реклама
22:37

Рубанула рішуче: Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж

22:25

Чи очікувати підвищення тарифів на світло: прогноз для українців

22:17

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

22:00

Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)

21:56

"Трошечки показує зайве": Катя Осадча відповіла на чутки про вагітність

21:38

"Приходжу - біжу до неї": Дорофєєва розповіла про поповнення в родині з Кацуріним

21:37

6 знаків зодіаку, які постійно бояться підвести людей

21:36

"Гарячі точки" для мікробів: сім місць, які люди забувають прибирати

21:13

Опубліковано мирний план щодо України: про що домовилися в Женеві

20:43

Британія скликає новий саміт щодо України – що відомо

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти