ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з найгарячіших напрямків: деталі

Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть добитися ефекту.

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На Покровському напрямку ЗСУ ліквідують ворожі сили / Колаж: Главред, фото: DeepState, 21-ша ОМБр (ілюстративне фото)

Коротко:

Українські війська стабілізували ситуацію на Покровському напрямку

Росіяни вже не можуть вести цілодобові штурми

Ворог зазнав великих втрат

Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Російські окупанти змушені були знизити кількість штурмів, проте, як і раніше, вдаються до спроб просування. Про це заявив начальник пресслужби бригади Червона Калина Національної гвардії Микола Коваль.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що противник продовжує відправляти в бій нових окупантів. Українці ліквідовують ворожі сили.

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"Ситуація стабілізувалася на Покровському напрямку. Якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на Покровський напрямок, то ворог використовував штурмові групи від 20 до 50 осіб. Ми знищуємо групу за групою, а вони відправляють нові, тобто, максимально використовували живу силу. Вони зазнали великих втрат. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили", - пояснив ситуацію Коваль.

Також Микола Коваль наголосив, що ворог здатен перекидати на поле бою по декілька підрозділів, але вже не може вести майже цілодобові штурми, як було торік. Тепер росіяни рухаються малими групами по 2-3 особи, після чого збираються у більшу групу і йдуть штурмувати українську оборону.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, наприкінці лютого окупанти намагалися прорватися до Покровська із західного напрямку, але марно. Ефективну роботу провели оператори дронів. У ворога стало спостерігатися виснаження.

Сили оборони на Покровському напрямку досягли значних успіхів, сказав 7 березня військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов. За його словами, ЗСУ взяли під контроль населений пункт Котлине і просунулися в районі н.п. Шевченко. За його словами, в напрямку Покровська тактична ініціатива за українськими військовими.

10 березня війська РФ атакували позиції ЗСУ в напрямку Котлярівки Покровського району і застосували 11 одиниць бронетехніки, повідомили у пресслужбі Хортиці. Українські війська завдали удару і зірвали ворожу операцію.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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