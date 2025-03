Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану

Коротко:

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України продиктовані реалізацією плану спецпредставника Білого дому щодо Києва і Москви Кіта Келлога. Документ було презентовано три роки тому, і, схоже, саме його пунктами наразі рухається Трамп.

"Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних перемовин слідує ретельному плану, написаному й опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келлоггом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до перемовин", - пише The Telegraph .

Журналісти розібрали декілька пунктів плану і навели їх у своєму матеріалі.

Про що йдеться в плані

Йдеться про те, що Штати планують добитися припинення вогню шляхом перемовин. Військова допомога і зміцнення оборони України триватиме, але натомість Київ має взяти участь у мирному процесі з Москвою.

Що в реальності

Як зазначили журналісти, все відбувається так, як говорив Келлог. Трамп почав мирні перемовини з Путіним, а потім закликав до діалогу Зеленського.

Військова допомога тривала, поки Україна і Штати готувалися підписати угоду щодо рідкоземельних металів. Але після сварки в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського в тому, що український гарант не готовий завершувати війну. Після цього Вашингтон припинив військову допомогу Києву та обмін розвідувальними даними.

Про що йдеться в плані

У плані йшлося про те, що для того, аби змусити Путіна взяти участь у перемовинах, президент Байден і лідери НАТО мають відкласти вступ України до Альянсу на тривалий період в обмін на серйозну мирну угоду з гарантіями безпеки.

Що насправді

Під час зустрічі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати не бачать Києва в Альянсі.

"Сполучені Штати не вірять, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом врегулювання шляхом перемовин", - додав глава Пентагону.

Про що йдеться в плані

Згідно з документом, Україну не змусять відмовлятися від своїх територій. Але Київ має погодитися з поверненням територій лише дипломатією, а проривів не станеться до того, як Путін залишить президентський пост.

Що в реальності

Ситуація відповідає словам Келлога. Американські чиновники один за одним кажуть, що Україна повинна поступитися Москві територіями в обмін на мир.

Про що йдеться в плані

США та союзники зобов'язуються повністю зняти санкції з Росії та нормалізувати відносини з Москвою лише після того, як Кремль підпише мирну угоду, з якою погодиться Київ.

Що насправді

Журналісти пишуть, що Штати готують план зняття санкцій проти Росії відразу після того, як будуть припинені бойові дії. Згідно з інформацією Reuters, Вашингтон уже розглядає варіант, як це зробити у швидкому темпі.

Про що йдеться в плані

Штати могли б запустити угоду, яка відповідає інтересам як України, так і самих США. Має бути встановлена довгострокова архітектура безпеки, що забезпечує оборону української держави.

Що насправді

На думку багатьох, цей розділ - обіцянка озброїти Україну "до зубів", якщо Москва не зможе домовитися з Києвом і Вашингтоном, або ж не виконати умови угоди. Також у розділі є перелік гарантій безпеки, які США ще не пропонували Україні.

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та Сполучених Штатів. Сторони обговорять можливість укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Україна на перемовинах зі США просуватиме три ключові вимоги, написали журналісти Суспільне. Зокрема, Київ запропонує Москві обмін полоненими, заборону на далекобійні удари та режим тиші на морі.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", - сказав співрозмовник.

Україні, мовляв, потрібно відмовитися від територій, які Росія окупувала 2014 року, сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Києву, мовляв, у будь-якому разі доведеться йти на територіальні поступки.

