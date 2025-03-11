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Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану

Андрій Ганчук
11 березня 2025, 08:22оновлено 11 березня, 09:23
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Усі дії команди Трампа - від сварки із Зеленським у Білому домі, до задобрювання Путіна - частина плану, написаного Келлогом у квітні 2023 року.
Трамп, Україна
Трамп примушує Україну до перемовин із РФ за планом Келлога - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Коротко:

  • Трамп реалізує план Келлога щодо завершення війни в Україні
  • План Келлога не передбачає вступу до НАТО
  • США можуть серйозно озброїти Україну, якщо РФ відмовиться від угоди

Рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо України продиктовані реалізацією плану спецпредставника Білого дому щодо Києва і Москви Кіта Келлога. Документ було презентовано три роки тому, і, схоже, саме його пунктами наразі рухається Трамп.

"Тактика Трампа щодо підпорядкування України і примусу її до мирних перемовин слідує ретельному плану, написаному й опублікованому минулого літа спецпосланцем Кітом Келлоггом, який вказував, що скорочення військової допомоги Україні може бути використано для примусу Києва до перемовин", - пише The Telegraph.

відео дня

Журналісти розібрали декілька пунктів плану і навели їх у своєму матеріалі.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Найгучніші обіцянки Трампа під час передвиборчої кампанії / Інфографіка: Главред

Час зупинити вбивства

Про що йдеться в плані

Йдеться про те, що Штати планують добитися припинення вогню шляхом перемовин. Військова допомога і зміцнення оборони України триватиме, але натомість Київ має взяти участь у мирному процесі з Москвою.

Що в реальності

Як зазначили журналісти, все відбувається так, як говорив Келлог. Трамп почав мирні перемовини з Путіним, а потім закликав до діалогу Зеленського.

Військова допомога тривала, поки Україна і Штати готувалися підписати угоду щодо рідкоземельних металів. Але після сварки в Овальному кабінеті Трамп звинуватив Зеленського в тому, що український гарант не готовий завершувати війну. Після цього Вашингтон припинив військову допомогу Києву та обмін розвідувальними даними.

Хто такий Кіт Келлог?

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

Жодного вступу до НАТО

Про що йдеться в плані

У плані йшлося про те, що для того, аби змусити Путіна взяти участь у перемовинах, президент Байден і лідери НАТО мають відкласти вступ України до Альянсу на тривалий період в обмін на серйозну мирну угоду з гарантіями безпеки.

Що насправді

Під час зустрічі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Штати не бачать Києва в Альянсі.

"Сполучені Штати не вірять, що членство в НАТО для України є реалістичним результатом врегулювання шляхом перемовин", - додав глава Пентагону.

Суверенітет України

Про що йдеться в плані

Згідно з документом, Україну не змусять відмовлятися від своїх територій. Але Київ має погодитися з поверненням територій лише дипломатією, а проривів не станеться до того, як Путін залишить президентський пост.

Що в реальності

Ситуація відповідає словам Келлога. Американські чиновники один за одним кажуть, що Україна повинна поступитися Москві територіями в обмін на мир.

Санкції проти Росії

Про що йдеться в плані

США та союзники зобов'язуються повністю зняти санкції з Росії та нормалізувати відносини з Москвою лише після того, як Кремль підпише мирну угоду, з якою погодиться Київ.

Що насправді

Журналісти пишуть, що Штати готують план зняття санкцій проти Росії відразу після того, як будуть припинені бойові дії. Згідно з інформацією Reuters, Вашингтон уже розглядає варіант, як це зробити у швидкому темпі.

Довгострокова архітектура безпеки

Про що йдеться в плані

Штати могли б запустити угоду, яка відповідає інтересам як України, так і самих США. Має бути встановлена довгострокова архітектура безпеки, що забезпечує оборону української держави.

Що насправді

На думку багатьох, цей розділ - обіцянка озброїти Україну "до зубів", якщо Москва не зможе домовитися з Києвом і Вашингтоном, або ж не виконати умови угоди. Також у розділі є перелік гарантій безпеки, які США ще не пропонували Україні.

Трамп запустив сценарій Келлога щодо України: The Telegraph розкрив 5 пунктів плану
Коротко про Келлога і Уіткоффа / Інфографіка: Главред

Плани щодо завершення війни - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 11 березня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч представників України та Сполучених Штатів. Сторони обговорять можливість укладення мирної угоди між Києвом і Москвою.

Україна на перемовинах зі США просуватиме три ключові вимоги, написали журналісти Суспільне. Зокрема, Київ запропонує Москві обмін полоненими, заборону на далекобійні удари та режим тиші на морі.

"Це реально втілити швидко і проконтролювати", - сказав співрозмовник.

Україні, мовляв, потрібно відмовитися від територій, які Росія окупувала 2014 року, сказав держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Києву, мовляв, у будь-якому разі доведеться йти на територіальні поступки.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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