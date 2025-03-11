Другий раунд переговорів стартував: що вже обговорили делегації України і США

Переговори США та України в Саудівській Аравії тривають уже 5 годин.

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Переговори США та України тривають уже 5 годин / Колаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022

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Переговори США та України в Саудівській Аравії тривають 5 годин

Сторони обговорили режим тиші на морі та в небі та угоду про рідкісноземельні копалини відео дня

Триває другий раунд переговорів

У Саудівській Аравії п'яту годину триває зустріч делегацій України та США. Під час першого раунду перемовин обговорили пропозицію України щодо режиму тиші на морі та у небі, а також угоду про копалини. Про це повідомило Суспільне.

За словами джерела видання, знайомого з перебігом зустрічі, перший раунд переговорів був присвячений режиму тиші на морі та у небі. Україна пропонує припинити обстріли у Чорному морі та авіаудари, що посприяє безпеці судноплавства та експорту зерна.

Крім цього, під час першого раунду зустрічі представники США і України обговорили угоду про рідкісноземельні метали. Радниця керівника Офісу президента Дар'я Зарівна заявила, що "все відбувається конструктивно".

Наразі триває другий раунд перемовин.

Склад делегацій

Українську сторону представляють керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса. Зі США прибули держсекретар Марко Рубіо та радник президента з національної безпеки Майк Волц.

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні зустрівся з принцом Саудівської Аравії, у переговорах безпосередньої участі не бере.

Переговори делегацій України і США - що відомо

Як повідомляв Главред, 11 березня у Саудівській Аравії стартували переговори делегацій України та США. На зустріч прибули глава ОП Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц під час перерви заявив, що перемовини між делегаціями України та США у Джидді "рухаються до мети". Глава української делегації Андрій Єрмак коротко прокоментував хід зустрічі: "Робота триває".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак перед переговорами заявив, що головне завдання – почати мирний процес, Київ налаштований на конструктивний діалог із Вашингтоном. Водночас Єрмак не став розкривати деталі можливих поступок України.

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