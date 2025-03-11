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Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії

Юрій Берендій
11 березня 2025, 14:36
1859
Внаслідок атаки дронів зафіксовано влучання по Московському НПЗ, який забезпечує 40-50% потреб столиці РФ в дизпаливі та безнзині, зазначили в Генштабі.
Важкі наслідки для Москви: в Генштабі розкрили деталі масованого удару по Росії
Зафіксовано влучання по стратегічних цілях в Москві / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ:

  • Внаслідок атааки по Москві є влучання по Московському НПЗ
  • Через дії російської ППО постраждали низка об'єктів цивільної інфрастрктури РФ

У ніч на 11 березня підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, СБУ, Головного управління розвідки МО України, у координації з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по стратегічних об'єктах Росії, задіяних у забезпеченні її збройної агресії проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, внаслідок масованої атаки по території Росії зафіксовані влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який переробляє 11 млн тонн нафти на рік і забезпечує 40-50% потреб Москви у дизельному пальному та бензині.

відео дня

Також вибухи сталися в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" (Орловська область, РФ), яка контролює технологічні процеси нафтопроводу "Дружба" та відіграє важливу роль у постачанні нафти до морського порту "Усть-Луга" (Ленінградська область).

"Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони мають детальну інформацію про стратегічні об’єкти, які використовуються для підтримки російської збройної агресії, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів для максимальної безпеки цивільного населення.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські країни майже вичерпали свої запаси озброєнь, однак стратегічні резерви все ще залишаються. Завдання України — переконати європейських партнерів передати зброю з цих запасів. Такі можливості існують, потрібно лише їх реалізувати, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

У ніч на 11 березня дрони атакували Москву та Підмосков'я, здійснивши наймасовіший наліт безпілотників на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаб удару, а Міноборони РФ заявило про 337 нібито збитих дронів. У відповідь голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару по Україні з використанням ракет "Орешнік", передають російські ЗМІ.

Україна прагне до миру та розраховує на гарантії безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію на переговорах зі США в Саудівській Аравії. В інтерв'ю "Суспільному" він наголосив, що ключове завдання зараз — запустити мирний процес.

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Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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війна в Україні Удари вглиб РФ
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