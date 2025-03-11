РФ атакувала Іскандером і 126 БПЛА: є наслідки у п'яти областях України

Унаслідок дронової атаки пошкоджено житлові будинки в Київській області, а також склади і сільгосптехніку в Харківській області.

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Стали відомі наслідки атаки дронів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Як відпрацювали сили ППО і які ворожі цілі були збиті

У яких областях зафіксовано наслідки ракетно-дронової атаки

З вечора 10 березня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М і 126-ма ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ракету та 79 дронів вдалося збити. Наслідки ворожої атаки зафіксували в п'яти областях.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 19:00 понеділка, 10 березня, окупанти запустили по Україні балістичну ракету Іскандер-М із району Таганрога - РФ і 126 ударних БПЛА типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних типів за напрямками: Орел, Шаталове, Міллерово-Морськ, Курськ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

ППО збила Іскандер-М і 79 БПЛА / t.me/kpszsu

Станом на 08:00 вівторка відомо, що було збито балістичну ракету Іскандер-М і 79 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Унаслідок російської атаки постраждали Донецька, Одеська, Харківська, Сумська та Київська області.

Дрони Shahed - що про них відомо / Инфографика: Главред

Наслідки атаки на Київщину

Унаслідок російської дронової атаки минулої ночі було пошкоджено житлові будинки в Київській області.

Як повідомив в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник, у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає.

Попадань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено.

У Бориспільському районі уламки збитих ворожих цілей пошкодили 7 приватних будинків і два автомобілі. У будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі.

Також у Бориспільському та Обухівському районах через ворожу атаку виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі ліквідовано.

Наслідки атаки на Харківщину

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що близько 22:00 10 березня росіяни атакували дронами місто Балаклія Ізюмського району, постраждав 61-річний чоловік.

"Унаслідок влучання БПЛА Герань-2 у дах складського приміщення пошкоджено будівлю складу, 3 трактори, сівалку, комбайн, 1 вантажний автомобіль, 2 легкові автомобілі", - повідомив очільник ОВА.

Атака дронів на Одеську область

Унаслідок російської атаки ударними безпілотниками в Одесі загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок і склад із дитячими іграшками.

"Ворог у черговий раз масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним", - написав у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

У ДСНС оприлюднили фото та відео з місць ударів і зазначили, що над ліквідацією наслідків працювали понад сотня рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії та місцевих пожежних команд.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що внаслідок ворожої атаки на місто ввечері 10 березня пошкоджено низку господарських і складських приміщень у різних місцях міста. Загальна площа руйнувань становить 2780 квадратних метрів.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, рано вранці 7 березня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ запустила ракети й ударні дрони. Повідомлялося про десять бортів Ту-95 МС і зліт літака МіГ-31К - носія ракет Кинджал.

У ВМС повідомили, що під час ракетно-дронового удару Росія випустила по Україні майже два десятки ракет з акваторії Чорного моря. Окупанти застосували свою звичайну тактику - ракетоносії вийшли з бухти в море, завдали удару і повернулися. Це був уже третій випадок використання носіїв крилатих ракет від початку року.

Під удар потрапила низка регіонів, а саме - Київська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Одеська, Івано-Франківська області. Про всі наслідки повітряної атаки на Україну читайте в матеріалі: Є "прильоти" і травмовані: сім областей України постраждали від атаки РФ.

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