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У Зеленського заявили про початок переговорів зі США в Саудівській Аравії: що відомо

Анна Ярославська
11 березня 2025, 08:51оновлено 11 березня, 10:50
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Українська команда прибула до Саудівської Аравії, де сьогодні відбудуться переговори з представниками Сполучених Штатів Америки.
Рубіо, Зеленський, Єрмак
Рубіо, Зеленський, Єрмак приїхали до Саудівської Аравії/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, x.com/SecRubio

Коротко:

  • Єрмак і Рубіо прибули до Саудівської Аравії
  • Делегації США та України готуються до переговорів

Сьогодні, 11 березня, у Саудівській Аравії відбудуться переговори української та американської делегацій. На переговори вже прибув глава Офісу президента Андрій Єрмак і держсекретар США Марко Рубіо.

"Команда на місці. Готуємося до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - написав Єрмак у Telegram.

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До Саудівської Аравії також приїхав держсекретар США Марко Рубіо. Він подякував країні за гостинність у проведенні зустрічей щодо України.

"Сьогодні в Джидді я провів важливу зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом і подякував йому за гостинність, яку Саудівська Аравія виявила у зв'язку з проведенням цього тижня зустрічей щодо України, на яких ми домагаємося миру", - написав Рубіо у Twitter.

Скріншот з Twitter Марка Рубіо
Скріншот Twitter Марка Рубіо

Як писав Главред, 10 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Візит відбувається напередодні запланованої зустрічі української та американської делегацій, під час якої обговорюватимуть можливі шляхи припинення війни та подальшу співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії в Джидді та подякував йому за мудрий погляд на міжнародну ситуацію і за підтримку України.

Переговори зі США в Саудівській Аравії - останні новини

США планують використати зустріч української та американської делегацій для оцінки готовності Києва до можливих матеріальних поступок на користь Росії заради припинення війни.

Financial Times писало про те, що на переговорах США та України в Саудівській Аравії українська делегація може запропонувати деякі поступки на фронті, а саме - часткове припинення вогню в Чорному морі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка близька до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною. За його словами, Вашингтон "майже це зробив". Також глава Білого дому очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів з Україною в Саудівській Аравії.

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