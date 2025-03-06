Армія РФ атакувала Україну Іскандерами та Шахедами: які цілі вдалося збити

Окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети і 112 безпілотників.

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Дві балістичні ракети Іскандер-M/KN окупанти запустили з Воронезької області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

З вечора 5 березня російська окупаційна армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23 " і 112 ударними БПЛА типу Shahed. Також ворог застосовував безпілотники-імітатори.

Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram, що 68 дронів вдалося збити, ще 43 - були локаційно втрачені.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. 43 ворожі безпілотники-імітатори - були локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Сумська, Одеська та Дніпропетровська області.

Звіт Повітряних сил / Фото: t.me/kpszsu

Повітряні сили зазначають, що балістичні ракети окупанти випустили з Воронезької області РФ і тимчасово окупованого Криму, а дрони запускали з напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталове, Брянськ і з мису Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Повітряна атака на Україну 5 березня - останні новини

Як писав Главред, увечері 5 березня російські окупанти атакували Кривий Ріг. Російська ракета влучила у п'ятиповерховий готель, зруйновано сходову клітку. Рятувальникам вдалося врятувати 14 осіб.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак уранці 6 березня повідомив, що загинуло четверо людей, ще 31 людина дістала поранення.

За словами президента Зеленського, буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститися з номерів.

Крім того, в ніч на 6 березня в Харкові прогриміли вибухи. Місто атакував ударний дрон-камікадзе типу Шахед. Під удар потрапив житловий район міста.

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ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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