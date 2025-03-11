Перемовини України та США: Єрмак назвав головну мету Києва

Україна розраховує на конструктивну розмову з американськими партнерами, сказав Андрій Єрмак.

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Україна готова рухатися до миру і потребує гарантій безпеки - Єрмак / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал О. Єрмака

Головне із заяви Єрмака:

Україні потрібні гарантії безпеки

Київ поки що не готовий розкривати деталі щодо можливих поступок

Україна готова рухатися до миру і розраховує на гарантії безпеки, які стали б запобіжником від повторення російської агресії в майбутньому. Про це заявив голова української делегації на переговорах зі США в Саудівській Аравії, керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У коментарі Суспільному він сказав про те, що наразі головне завдання - почати мирний процес.

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"Наразі ми вважаємо, що необхідно обговорити найголовніше - як почати цей процес. Ми дуже відкриті і хочемо мати конструктивну, глибоку, дружню, партнерську розмову з нашими американськими партнерами", - сказав Єрмак.

Крім того, журналістка запитала у глави Офісу про те, на які поступки буде готова піти Україна, і що неприйнятно в цьому питанні для Києва. Андрій Єрмак відповів, що поки що не готовий вдаватися в деталі.

Зустріч України і США в Саудівській Аравії - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі українські журналісти дізналися, що Київ на перемовинах із Вашингтоном висуне до РФ три пропозиції: обмін полоненими, перемир'я на морі і заборона на далекобійні удари. Співрозмовник журналістів сказав, що саме ці пункти можна швидко запустити і проконтролювати їхню реалізацію.

Зустріч США та України відбуватиметься виключно на рівні делегацій, сказав держсекретар Марко Рубіо. Утім, очільник Держдепу припустив можливості зустрічі і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Перемовини Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії стартували об 11:00 за Києвом.

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України і США", - сказали в українському МЗС.

Андрій Єрмак відзначив конструктивний початок діалогу.

"Зустріч із командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого та довготривалого миру", - наголошував глава ОП.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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