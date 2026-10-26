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Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження

Юрій Берендій
26 жовтня 2026, 12:47
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Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів - до 29 січня 2027 року.
Верховна Рада продовжила термін дії мобілізації та воєнного стану в Україні
Верховна Рада продовжила термін дії мобілізації та воєнного стану в Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН

Що вирішила Рада:

  • Воєнний стан і мобілізація діятимуть до 29 січня 2027 року
  • За продовження мобілізації проголосував 281 депутат
  • Документи мають підписати Стефанчук і Зеленський

Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів - до 29 січня 2027 року. За продовження воєнного стану проголосували 293 народні депутати, за продовження мобілізації - 281 парламентар. Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

відео дня

Парламент підтримав законопроєкт №16182 про продовження воєнного стану, який раніше вніс президент України Володимир Зеленський. Голосування відбулося о 12:43.

За продовження воєнного стану проголосували 293 депутати, один виступив проти, 22 не голосували. Утриманих не було. Загалом у голосуванні взяли участь 316 парламентарів.

Також Верховна Рада ухвалила законопроєкт №16183 про продовження загальної мобілізації ще на 90 днів - до 29 січня 2027 року.

За це рішення проголосував 281 народний депутат, один виступив проти, один утримався. Ще 34 парламентарі не голосували. Загалом у голосуванні взяли участь 317 депутатів.

Після ухвалення законопроєктів документи мають підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент України Володимир Зеленський.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили: скільки діятимуть обмеження
Верховна Рада України / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні: Буданов назвав мінімальну кількість призову щомісяця

Україні необхідно мобілізувати щонайменше 30 тисяч осіб щомісяця, щоб підтримувати нинішню ситуацію на фронті. Зміна керівництва Міністерства оборони не зменшить цієї потреби, водночас в Офісі президента виступають за перегляд підходів до роботи територіальних центрів комплектування. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Буданова, зменшення кількості новобранців нижче визначеного рівня може ускладнити підтримання ситуації на лінії бойового зіткнення. Він наголосив, що йдеться про мінімальну потребу Сил оборони.

"Не можна мобілізувати менше 30 тисяч осіб на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримання того, що є", - заявив Буданов.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний депутат Ярослав Железняк повідомив про проєкт змін до правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Він зазначив, що у проєкті передбачене зменшення ліміту бронювання до 85% для оборонки та енергетики. У документі також ідеться про створення Координаційного центру при Кабміні з 17 учасниками і про зміну бази розрахунку відсотків.

Адвокат Олексій Мендрух пояснив порядок відмов у бронюванні та умови, за яких працівника можуть не погодити для бронювання. У своєму відео він навів, що причинами можуть бути невідповідність військового обліку або статусу роботодавця і нагадав про механізм подання через можливі підстави відмови в бронюванні. Механізм бронювання регулюється постановою Кабміну №76 і передбачає подання списків в електронній формі через портал "Дія".

Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив про наміри уряду переглянути критерії критичності підприємств і обмежити безумовне бронювання. Він наголосив, що планується обмеження бронювання до 95% для окремих стратегічних галузей з уточненням процедур підтвердження критичності. У матеріалі також вказано, що для окремих випадків передбачать можливість звернення до Координаційного центру для надання дозволу на бронювання 100% працівників за умови виконання мобілізаційних зобов'язань.

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Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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