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Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці

Андрій Ганчук
11 березня 2025, 10:35оновлено 11 березня, 11:14
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Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо не виключив зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Марко Рубіо, Володимир Зеленський
Перемовини будуть на рівні делегацій, але не виключена зустріч і з Зеленським - Рубіо / Facebook Michael Vadon, Офіс президента України

Коротко:

  • Делегації України та США зустрічаються об 11:00 за Києвом
  • Зустріч Зеленського і Рубіо також є можливою

Зустріч делегацій США та України в Саудівській Аравії розпочалася об 11:00 за київським часом. Консультації відбуватимуться винятково на рівні делегацій, проте не виключається зустріч президента Володимира Зеленського з американським держсекретарем Марком Рубіо.

На сайті Держдепу опублікували повідомлення, згідно з яким зустріч в Ер-Ріяді розпочалася о 12-й годині за місцевим часом (11-й годині за Києвом).

відео дня

"Державний секретар Рубіо і радник з національної безпеки Майк Волтц зустрінуться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, українським керівником президентського кабінету Андрієм Єрмаком, і українським міністром оборони Рустемом Умеровим у Джидді, Саудівській Аравії", - зазначено в повідомленні.

Дивіться відео початку зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії:

Зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії вже почалася: подробиці
Початок зустрічі делегацій України та США / Скріншот Главред

У МЗС України підтвердили початок зустрічі

Початок зустрічі підтвердили і в Міністерстві закордонних справ України.

"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", - сказали у відомстві.

Чи буде зустріч Зеленського і Рубіо

Американський держсекретар Марко Рубіо зазначив, що зустріч із президентом Зеленським не запланована. Консультації проводяться на рівні делегацій.

"Я не знаю. Я маю на увазі, він тут зустрічається зі спадкоємним принцом, але я не думаю, що він буде частиною наших зустрічей. Наші зустрічі відбуваються з делегацією, яку вони надіслали - їхнім радником з національної безпеки, міністром оборони і міністром закордонних справ - наскільки я розумію", - сказав Рубіо.

При цьому він не виключив "потенційної" зустрічі із Зеленським.

"Як я вже сказав, він (Зеленський, - ред.), ймовірно, матиме прямі контакти з президентом (Трампом, - ред.), але це можливо. Але це не частина наших зустрічей (11 березня - ред.). Він обрав свою команду, і ось хто буде", - наголосив Марко Рубіо.

Зустріч України і США в Саудівській Аравії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, у вівторок, 11 березня, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч делегацій України і США. Обидві сторони обговорять можливість укладення угоди для завершення російсько-української війни.

Україна на перемовинах просуватиме три ключові вимоги, повідомили журналісти Суспільне. Імовірно, Київ запропонує обмін полоненими, перемир'я на морі та заборону на далекобійні удари. Співрозмовник журналістів зазначив, що це пункти, які можна реально швидко запустити і проконтролювати, як вони працюють.

Україні нібито за будь-якої угоди доведеться поступитися територіями, сказав Марко Рубіо. Він уточнив, що Києву, мовляв, потрібно відмовитися від земель, які агресор Росія окупувала 2014 року.

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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Саудівська Аравия Володимир Зеленський Марко Рубіо Андрій Єрмак війна Росії та України Рустем Умеров Майкл Волц Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
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