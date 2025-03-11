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Як швидко закінчиться війна: The Economist дало чіткий прогноз інвесторів світу

Даяна Швець
11 березня 2025, 15:20
858
Фондові ринки відреагували на перспективу миру в Україні.
Путин, Трамп, переговоры, ставки, деньги, инвнсторы
Що змінилося на ринках після переобрання Трампа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: kremlin.ru

Ключове:

  • Переобрання Трампа викликало оптимізм на ринках щодо перспектив миру в Україні
  • Українські облігації дорожчають, що свідчить про віру в припинення війни

Після переобрання Дональда Трампа на пост президента США фінансові ринки відреагували помітним зростанням оптимізму. Будь-які сигнали, що вказують на можливість довготривалого миру в Україні, викликають позитивні коливання, пише The Economist.

За даними видання, найбільш помітне зростання демонструють європейські активи. Акції оборонних компаній, зокрема Hensoldt, Leonardo та Rheinmetall, подорожчали більше ніж удвічі порівняно з рівнем до виборів у США. Що цікаво, а от американські гіганти Lockheed Martin та L3Harris втратили понад 10% вартості.

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Загалом європейські фондові ринки демонструють впевнене зростання. З початку року індекс Stoxx 600 піднявся на 14% у доларовому еквіваленті, тоді як S&P 500, навпаки, показав спад. А от німецький DAX виріс майже на 25%.

"Оскільки Європа нарощує виробництво, інвестори готуються до того, що ізольована російська економіка стане трохи менш ізольованою. Вартість рубля різко впала наприкінці 2024 року; від початку цього року він зріс приблизно на 25% відносно долара (див. графік 2). Ціни на акції компаній, пов'язаних з Росією, але які торгуються за кордоном, стрімко зростають через перспективу скасування американських санкцій. З початку року акції "Русалу", російського виробника алюмінію, що котирується в Гонконзі, зросли на 61% у доларах. Акції Raiffeisen Bank, австрійського кредитора з російською дочірньою компанією, зросли на 39%; акції OTP Bank Nyrt, що котируються в Угорщині, на 23%", - пише видання.

Таким чином, як зазначає The Economist, зміни у вартості українських активів свідчать, що інвестори все більше вірять у можливе завершення війни. За оцінками аналітика Bank of America Девіда Хаунера, українські компанії мають облігації на суму $8,9 млрд. Найбільші з них – випущені енергетичними, залізничними та інфраструктурними компаніями – зростають у ціні з листопада 2024 року, особливо після інавгурації Трампа у січні 2025-го.

"Ринкова вартість такого боргу, який має бути погашений до 2028 року, є показником того, як спекулянти оцінюють шанси на швидкий мир. Більш прямим показником є ціноутворення державних облігацій України. Деякі з них передбачають додаткові умовні виплати, які будуть здійснені, якщо ВВП країни у 2028 році буде на 25% вищим, ніж у 2023 році. Goldman Sachs оцінює, що для цього знадобиться щорічне зростання на 4,7%, починаючи з цього року, — надзвичайно високий темп, який складно підтримувати, і який є неможливим без швидкого та тривалого миру", - пише видання.

Таким чином, видання резюмує, що вартість цих паперів відображає колективну оцінку інвесторів щодо можливості припинення конфлікту.

Водночас, варто зазначити, що, попри початковий оптимізм, ринки за останній тиждень скоригували очікування. 28 лютого у Білому домі відбулася гостра дискусія, після якої ймовірність швидкого встановлення миру різко знизилася та поки не відновилася.

Прогнози закінчення війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно в НБУ опублікували прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні. Як йдеться в заяві, на тлі геополітичної напруженості ризики для України залишаються високими, хоча міжнародна спільнота продовжує працювати над досягненням справедливого миру.

Окрім цього, з'явився також і чіткий прогноз штучного інтелекту, чи закінчиться війна в найближчі місяці. Він перелічив фактори, які можуть змусити керівництво Росії шукати шляхи для завершення війни.

Також новий китайський ШІ дав чіткий прогноз, хто переможе у війні в Україні. Довгострокові перспективи Росії, на думку штучного інтелекту, сумнівні.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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