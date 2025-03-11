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Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

Анна Ярославська
11 березня 2025, 07:02
779
Наразі невідомо, що стало ціллю атаки дронів. Однак є інформація, що в Рязані міг бути атакований військовий об'єкт.
Атака дронів на РФ
Вночі в РФ було дуже голосно / Колаж: Главред, фото: російські Telegram-канали

Коротко:

  • Вночі Росію атакували дрони
  • У Москві закрили аеропорти
  • У Рязані міг бути атакований військовий об'єкт

У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ.

Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

відео дня

Вибухи в Підмосков'ї

Як пишуть російські Telegram-канали, про звуки вибухів жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдово стали повідомляти після третьої години ранку.

На тлі атаки БПЛА аеропорти Шереметьєво, Жуковський і Домодєдово в Підмосков'ї призупинили свою роботу. Пізніше в Росавіації повідомили, що обмеження на приймання і випуск повітряних суден було введено також у нижньогородському аеропорту Стригіно і ярославському аеропорту Туношна.

Рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово як у бік Москви, так і в область зупинено.

За даними росЗМІ, БПЛА нібито влучив у багатоповерховий будинок у Раменському Московської області.

Пожежа в багатоповерхівці в Раменському Московської області
Пожежа в багатоповерхівці в Раменському Московської області / t.me/astrapress

Також БПЛА або їхні уламки впали на на житлові багатоповерхові будинки у Видному, Московської області. На парковці в Домодєдово спалахнула пожежа.

Губернатор Воробйов заявив, що одна людина загинула, троє - поранені внаслідок атаки БПЛА на Підмосков'ї.

"Сьогодні о 4 годині ранку почалася масова атака безпілотників на Москву і Московську область. На цю хвилину відомо про одного загиблого і трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) і Домодєдово (с. Ям)", - повідомив він.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки дронів на РФ:

Скриншот
Скріншот

Зазначається також, що уламки безпілотників упали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми.

Виклики про БПЛА надходили з Коломни, Зарайська, Срібних ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдово, Ленінського, Подільська, Електросталі та Котельників.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО Міноборони збили 69 безпілотників, що летіли на Москву.

  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали
  • Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року
    Атака дронів на РФ 11 березня 2025 року Фото: російські Telegram-канали

Атака дронів на Рязань

Станом на 03:11 за київським часом, канал SHOT писав, що від 10 до 17 вибухів було чути над містом Рязань у районі Дягилевого. Перед цим, за словами росіян, вони чули характерний звук польоту дрона.

Незабаром канал ASTRA теж написав про звуки вибухів у Рязані. Посилаючись на слова мешканців, стверджувалося, що безпілотники атакують військовий аеродром Дягилево. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Звуки вибухів у Курській області

З моменту настання нової доби росіяни скаржилися на звуки вибухів у Курську та Курчатові Курської області. У другому випадку, як стверджувалося, уламки одного з БпЛА впали на землю, внаслідок чого виникла пожежа (горів, ймовірно, лише уламок дрона).

Дрон Лютий инфографика
​Дрон Лютий - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кириші, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.

У ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

Ніч на 15 лютого в Росії також була неспокійною: у кількох регіонах прогриміли вибухи. У Тульській області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Губернатор Саратовської області офіційно підтвердив атаку на регіон. У Волгограді повідомляють про влучання безпілотника в житлову багатоповерхівку.

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