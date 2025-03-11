Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

Наразі невідомо, що стало ціллю атаки дронів. Однак є інформація, що в Рязані міг бути атакований військовий об'єкт.

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Вночі в РФ було дуже голосно / Колаж: Главред, фото: російські Telegram-канали

Коротко:

Вночі Росію атакували дрони

У Москві закрили аеропорти

У Рязані міг бути атакований військовий об'єкт

У ніч на 11 березня в РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували Підмосков'я, Рязань і Курськ.

Мер Москви повідомив про десятки збитих безпілотників, що летіли на столицю країни-агресора.

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Вибухи в Підмосков'ї

Як пишуть російські Telegram-канали, про звуки вибухів жителі Раменського, Серпухова, Кашири, Коломни, Воскресенська і Домодєдово стали повідомляти після третьої години ранку.

На тлі атаки БПЛА аеропорти Шереметьєво, Жуковський і Домодєдово в Підмосков'ї призупинили свою роботу. Пізніше в Росавіації повідомили, що обмеження на приймання і випуск повітряних суден було введено також у нижньогородському аеропорту Стригіно і ярославському аеропорту Туношна.

Рух поїздів через залізничну станцію Домодєдово як у бік Москви, так і в область зупинено.

За даними росЗМІ, БПЛА нібито влучив у багатоповерховий будинок у Раменському Московської області.

Пожежа в багатоповерхівці в Раменському Московської області / t.me/astrapress

Також БПЛА або їхні уламки впали на на житлові багатоповерхові будинки у Видному, Московської області. На парковці в Домодєдово спалахнула пожежа.

Губернатор Воробйов заявив, що одна людина загинула, троє - поранені внаслідок атаки БПЛА на Підмосков'ї.

"Сьогодні о 4 годині ранку почалася масова атака безпілотників на Москву і Московську область. На цю хвилину відомо про одного загиблого і трьох поранених у Ленінському міському окрузі (м. Відне) і Домодєдово (с. Ям)", - повідомив він.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки дронів на РФ:

Скріншот

Зазначається також, що уламки безпілотників упали на багатоквартирний будинок у Раменському, де пошкоджено щонайменше 7 квартир з 19 по 22 поверхи будинку на Північному шосе. З них евакуйовано 12 осіб, включно з 3 дітьми.

Виклики про БПЛА надходили з Коломни, Зарайська, Срібних ставків, Серпухова, Раменського, Воскресенська, Луховиць, Бронниць, Домодєдово, Ленінського, Подільська, Електросталі та Котельників.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що сили ППО Міноборони збили 69 безпілотників, що летіли на Москву.

Атака дронів на Рязань

Станом на 03:11 за київським часом, канал SHOT писав, що від 10 до 17 вибухів було чути над містом Рязань у районі Дягилевого. Перед цим, за словами росіян, вони чули характерний звук польоту дрона.

Незабаром канал ASTRA теж написав про звуки вибухів у Рязані. Посилаючись на слова мешканців, стверджувалося, що безпілотники атакують військовий аеродром Дягилево. Однак жодної офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було.

Звуки вибухів у Курській області

З моменту настання нової доби росіяни скаржилися на звуки вибухів у Курську та Курчатові Курської області. У другому випадку, як стверджувалося, уламки одного з БпЛА впали на землю, внаслідок чого виникла пожежа (горів, ймовірно, лише уламок дрона).

​Дрон Лютий - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кириші, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.

У ніч на 10 березня, піддався атаці безпілотників Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко. За його словами, потужність цього НПЗ сягає 8,8 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ.

Ніч на 15 лютого в Росії також була неспокійною: у кількох регіонах прогриміли вибухи. У Тульській області прогриміло щонайменше п'ять вибухів. Губернатор Саратовської області офіційно підтвердив атаку на регіон. У Волгограді повідомляють про влучання безпілотника в житлову багатоповерхівку.

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