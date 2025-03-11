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Платити доведеться вдвічі більше: тарифи на воду в Україні зростуть

Даяна Швець
11 березня 2025, 17:03
716
Підприємства, які постачають воду, потребують додаткових коштів для стабільного функціонування системи водопостачання.
вода, деньги, тариф на воду
Як зростуть тарифи на воду цього року / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Комунальні тарифи в Україні зростають
  • Тарифи на воду підвищать у два етапи

В Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року. Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на НКРЕКП.

На сьогодні тарифи на воду встановлюють місцеві органи влади, однак аналіз даних Національної комісії, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, свідчить, що найбільше подорожчання торкнеться мешканців Києва, де традиційно найвищі тарифи.

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За попередніми прогнозами, нові тарифи можуть виглядати так:

  • З 1 квітня 2025 року ціна централізованого водопостачання зросте до 17,57 грн за кубометр (без ПДВ), а водовідведення – до 16,41 грн. Разом із ПДВ загальна вартість сягне 40,78 грн за кубометр.
  • З 1 липня 2025 року тарифи можуть підняти ще раз: водопостачання – до 21,42 грн за кубометр, а водовідведення – до 17,66 грн. Загалом разом із ПДВ споживачі платитимуть 46,90 грн за кубометр.

У НКРЕКП пояснюють, що перегляд тарифів необхідний, оскільки підприємства, які постачають воду, потребують додаткових коштів для стабільного функціонування системи водопостачання.

Підвищення комунальних послуг в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, електроенергія в Україні подорожчає. В Yasno пояснили, кому з українців доведеться платити більше.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, чи очікувати підвищення тарифів на світло. В той час як бізнес платить ринкову ціну, ситуація для населення залишається складною.

Окрім цього, з квітня українці отримають нову платіжку за газ. З'явилися графіки проведення перевірок і розцінки на квітень 2025 року.

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