Переговори в Саудівській Аравії: в США виступили із першою заявою про хід зустрічі

Радник із національної безпеки США Майк Волц заявив, що переговори з Україною в рамках зустрічі в Саудівській Аравії "рухаються до мети".

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В США виступили із першою заявою про хід переговорів з Україною / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот із відео

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Переговори "рухаються до мети"

Станом на зараз делегації пішли на перерву

Радник із національної безпеки США заявив, що переговори з Україною в Саудівській Аравії "просуваються". Таку заяву він зробив у коментарі CNN під час перерви в обговореннях із українською стороною.

Держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майка Волца помітили у вестибюлі готелю Ritz-Carlton у Джидді, Саудівська Аравія, де тривають перемовини між представниками США та України.

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"Рухаємося до мети", - сказав Волц у відповідь на питання журналістів про хід переговорів.

Після цього Рубіо та Волц увійшли до ліфта під час перерви, тоді як переговори тривали вже четверту годину.

Як повідомляє Суспільне, станом на зараз перший раунд переговорів між делегаціями України та США.

У свою чергу голова української делегації на переговорах із США в Саудівській Аравії Андрій Єрмак у своєму Telegram також зробив заяву про хід зустрічі.

"Робота триває", - написав він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 березня, у Саудівській Аравії тривають переговори між делегаціями України та США. До місця зустрічі вже прибули керівник Офісу президента Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо.

Україна налаштована на мир і сподівається отримати гарантії безпеки, які унеможливлять повторення російської агресії в майбутньому. Про це заявив Андрій Єрмак, який очолює українську делегацію на переговорах. В коментарі "Суспільному" він наголосив, що першочерговим завданням є запуск мирного процесу.

За даними Financial Times, під час переговорів українська делегація може запропонувати певні поступки на фронті. Видання посилається на джерела, обізнані з перебігом обговорень.

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Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

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