В Москві заявили про новий удар ракетами Орешнік по Україні - що відомо

В Держдумі РФ закликали до ударів по Україні ракетами "Орешнік" після масованої атаки сотень ударних БПЛА по території Росії.

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В Москві зробили заяву про удар кількома ракетами Орешнік по Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

В ніч на 11 березня відбулась найбільша атака дронів по Москві та Підмосков'ю

В Держдумі РФ закликали до ударів ракетами "Орешник" по Україні

Удари українських дронів є сигналом для Путіна

У ніч на 11 березня безпілотники атакували Москву та Підмосков'я, що стало наймасовішим нальотом дронів на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаби атаки, а Міноборони РФ заявило про 337 нібито збитих БпЛА. У відповідь на цей удар голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару ракетами "Орешнік" по Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Рішення за Верховним головнокомандувачем (диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним - ред.), але, думаю, буде незайвим (запустити "Орешнік" - ред.), краще навіть не один", - сказав депутат. відео дня

Картаполов назвав атаку "суто пропагандистською акцією", яка нібито не мала військових цілей і була, на його думку, присвячена переговорам України та США в Саудівській Аравії.

"Вони показують, що вони "круті", щось можуть, тому треба їх гасити, знищувати і приводити до ладу, більше нічого", - підсумував Картаполов.

Яка ціль удару по Москві

Водночас, масовані удари українських безпілотників по Підмосков’ю є сигналом Кремлю про необхідність припинення вогню, заявив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, повідомляє Bild.

У своєму Telegram Коваленко також звернув увагу на дивний інформаційний фон, що супроводжує повідомлення про атаки невідомих дронів на території Росії.

"А нічого, що Росія щоночі запускає понад 100 дронів по Україні, ракетами атакує цивільних, дронами б’є по Києву та інших містах. Щодня і щоночі, і ця не була виключенням. Нехай Путін припиняє обстріли України - він це почав, він щодня це робить", - резюмував він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 березня в різних регіонах Росії пролунали вибухи. Невідомі безпілотники атакували території Підмосков'я, Рязані та Курська. За словами мера Москви, десятки дронів, що прямували до російської столиці, були збиті.

Українські сили завдали потужних ударів по ключових стратегічних об’єктах російських окупантів, що підтвердив Генштаб ЗСУ. Зокрема, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області, продукція якого активно використовувалася російською армією. Завод щомісяця виготовляв близько 840 тисяч тонн високоякісного реактивного пального.

Напередодні, в ніч на 10 березня, удару дронів зазнав і Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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