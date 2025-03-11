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США "виключили" повернення України до кордонів 2014 або 2022 року: з'явилася реакція ЦПД

Віталій Кірсанов
11 березня 2025, 14:01
774
У Центрі протидії дезінформації перевірили повідомлення Sky News.
ЦПД
Переговори України і США / колаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Єрмака

Коротко:

  • У Sky News заявили, що США нібито "не хочуть чути" про прохання України щодо своїх кордонів
  • У ЦПД перевірили цю інформацію

США хочуть побачити, на які поступки піде Київ. Про це заявив кореспондент Sky News Алекс Россі, коментуючи сьогоднішню зустріч у Саудівській Аравії делегацій України та США, під час якої обговорять шляхи припинення війни.

"Схоже, що українцям доведеться піти на доволі болючі поступки, але є надія, що коли ці переговори закінчаться, ми побачимо й зрозуміємо, якою буде форма припинення вогню", - каже він.

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Россі додає, що в приватних розмовах американські чиновники заявили, що "не хочуть чути" про будь-які прохання України про повернення кордонів країни до стану 2014 року (до окупації Криму Росією) або 2022 року (до повномасштабного вторгнення РФ).

Зі свого боку в Центрі протидії дезінформації заявили, що інформація про те, що США виключили з переговорів з Україною питання відновлення кордонів 2014 або 2022 року, не відповідає дійсності.

"У Мережі поширюється інформація з посиланням на іноземні джерела, що нібито під час переговорного процесу в Саудівській Аравії було виключено питання щодо можливого повернення України до кордонів, що існували до початку військової агресії Росії", - ідеться в повідомленні.

Стверджується, що американські чиновники заявили, що начебто навіть "не хочуть чути" жодних прохань від України щодо відновлення кордонів 2014 або 2022 року. Центр перевірив цю інформацію і встановив, що вона не відповідає дійсності, заявили в ЦПД.

Зустріч України і США в Саудівській Аравії - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі українські журналісти дізналися, що Київ на переговорах із Вашингтоном висуне до РФ три пропозиції: обмін полоненими, перемир'я на морі і заборона на далекобійні удари. Співрозмовник журналістів сказав, що саме ці пункти можна швидко запустити і проконтролювати їхню реалізацію.

Зустріч США та України відбуватиметься виключно на рівні делегацій, сказав держсекретар Марко Рубіо. Утім, очільник Держдепу припустив можливості зустрічі і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Переговори Києва і Вашингтона в Саудівській Аравії стартували об 11:00 за Києвом.

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України і США", - сказали в українському МЗС.

Андрій Єрмак відзначив конструктивний початок діалогу.

"Зустріч із командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого та довготривалого миру", - наголошував глава ОП.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) - робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про утворення Центру протидії дезінформації", введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидію дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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