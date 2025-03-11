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Зустріч України та США стартувала: перші заяви Києва, кадри

Андрій Ганчук
11 березня 2025, 11:42оновлено 11 березня, 12:27
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Зустріч почалася об 11:00 за київським часом.
Ермак, Сибига, американкцы
Українська та американська делегація розпочали перемовини у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Єрмака

Що відомо про перемовини у Саудівській Аравії:

  • Україна та США обговорять шлях до миру
  • Київ і Вашингтон говоритимуть про двосторонні відносини

Зустріч України і США у Саудівській Аравії офіційно розпочалася. Головними темами стануть шлях до миру та відносини двох країн. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ.

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України і США", - уточнили в МЗС України.

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Також у дипломатичному відомстві нагадали, хто бере участь у перемовинах від Києва і Вашингтона.

Дивіться кадри зустрічі делегацій України та США в Саудівській Аравії:

Зустріч у Саудівській Аравії
Андрій Єрмак та Андрій Сибіга в Саудівській Аравії / Telegram-канал А. Єрмака
Зустріч у Саудівській Аравії
Зліва-направо: Майкл Волтц, Марко Рубіо, Андрій Сибіга та Андрій Єрмак / Telegram-канал А. Єрмака
Зустріч у Саудівській Аравії
Андрій Єрмак на зустрічі в Саудівській Аравії / Telegram-канал А. Єрмака

Відеокадри початку переговорів України та США:

Початок зустрічі делегацій України та США
Початок зустрічі делегацій України та США / Скріншот Главред

"З української сторони у зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

З американської сторони участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волтц, спецпредставник Президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф", - наголошується в повідомленні.

Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході. Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп. За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС. Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Хто такий Майкл Волтц

Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії.

Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія.

Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу.

Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість.

Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році.

Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні.

Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд.

"Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він.

При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена.

Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

Перша заява Єрмака

"Зустріч із командою США розпочалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - сказав керівник української делегації, голова ОП Андрій Єрмак.

Зустріч України і США в Саудівській Аравії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше журналісти Суспільне повідомляли, що Україна на перемовинах просуватиме три ключові вимоги: обмін полоненими, перемир'я на морі і заборона на далекобійні удари. Співрозмовник журналістів зауважив, що йдеться про пункти, які реально можна запустити і проконтролювати їх виконання.

Напередодні перемовин держсекретар Штатів Марко Рубіо сказав, що Україні, мовляв, за будь-якої угоди потрібно буде піти на територіальні поступки. За його словами, Києву нібито потрібно відмовитися від територій, які РФ окупувала 2014 року.

Зустріч у Саудівській Аравії - консультації на рівні делегацій США та України, сказав Марко Рубіо. Але він припустив можливість особистої зустрічі і з президентом Володимиром Зеленським.

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Саудівська Аравия Марко Рубіо Андрій Єрмак Андрій Сибіга Майкл Волц Переговори між Україною та США в Саудівській Аравії
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