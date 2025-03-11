Компроміс щодо окупованих територій: ЗМІ повідомили, на що готовий піти Путін

Путін понад усе прагне досягти своїх цілей і це ускладнює ситуацію з намірами Дональда Трампа врегулювати війну в Україні.

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Путін навряд чи серйозно налаштований на переговори / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з відео

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Путін не готовий йти на компроміс в трьох питаннях мирного врегулювання

Диктатор навмисно висунув "максималістські" вимоги напередодні переговорів

Очільник Кремля навряд чи налаштований на переговори

Кремлівський диктатор Володимир Путін не має наміру йти на компроміс на мирних переговорах в питаннях тимчасово окупованих територій, введення миротворців та нейтралітету України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представників служб безпеки. Така позиція очільника Кремля ускладнює шлях президента США Дональда Трампа до встановлення надійного миру.

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"Путін висунув навмисно "максималістські" вимоги напередодні переговорів про припинення війни, які, як він знає, ймовірно будуть неприйнятними для українців та інших європейців. Російський лідер готовий продовжувати боротьбу, якщо він не досягне своїх цілей", - йдеться у статті.

Така позиція Путіна ставить під сумнів те, що він серйозно налаштований на проведення переговорів задля досягнення справедливого та тривалого миру. Це суперечить заявам Трампа про те, що Путін нібито хоче миру.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Готовність Росії до переговорів - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що в РНБО повідомили, що РФ розглядає припинення вогню не як крок до миру, а лише як інструмент для тимчасової паузи, що дозволить їй відновити сили та продовжити агресію проти України.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що російський диктатор Володимир Путін готовий обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання.

Раніше також кремлівський рупор Дмитро Пєсков заявив, що Москва "позитивно" ставиться до готовності президента України Володимира Зеленського до перемовин із країною-окупантом Росією.

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