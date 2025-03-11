У Європи є козир для військової допомоги Україні: Жданов розкрив деталі

Європа має можливість надати Україні більше зброї, переконаний Олег Жданов.

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Україні потрібно домовитися з Європою, щоб вона відкрила свої стратегічні запаси озброєнь - Жданов / Колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Що сказав Олег Жданов:

Європа може дати Україні зброю зі стратегічних запасів

Європа здатна виробляти танки, артилерію і ракети ППО

Європейські країни практично вичерпали свої запаси озброєнь, проте є ще стратегічні склади. Завдання України - переконати європейців дати зброю Києву зі своїх запасів. Можливості у Європи є, потрібно лише їх реалізувати. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

У Європи є зброя, щоб дати її Україні

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у Європи ще є озброєння, які можна було б поставити Україні.

"Почнемо з кінця - запаси є. На сьогоднішній день Європа вибрала свої склади поточного забезпечення, але стратегічні склади ще ніхто не відкривав. Наше завдання - переконати Європу в тому, що потрібно відкрити стратегічні склади і надати запаси Україні. Не в повному обсязі, звичайно ж, а в необхідному обсязі", - зазначив Жданов.

За його словами, Європа вже показала, що готова вирішити питання з переозброєнням. Але, схоже, європейці готові дати зброю українцям тільки після того, як відбудеться перезапуск військово-промислового комплексу.

Дивіться інтерв'ю з Олегом Ждановим на Главреді:

"Європа готова розгортати ВПК і переозброюватися. Включно з Україною. Про це говорить план, який підготувала Урсула фон дер Ляєн і представила Єврокомісії, на 800 млрд євро. Це дуже позитивний для нас сигнал. Європейці зараз розглядають можливість позбавлення Угорщини права голосу. Адже Європа готує нам пакет допомоги на 20 млрд євро, плюс переозброєння Європи на 800 млрд євро, а Орбан, як завжди, ставить палиці в колеса.

Для нас було б краще, якби Європа дала нам зброю зі складів, поки розгорнеться європейський ВПК. Однак, наскільки я бачу, європейці налаштовані спочатку розгорнути ВПК, а вже після цього постачати нам озброєння", - вважає Жданов.

"Німеччина, Чехія, Словаччина - попереду планети всієї"

Крім того, експерт вважає, що Європи може передати Україні додаткові танки, а деякі країни здатні вирішити питання Києва з артилерією.

"Це питання технологій. Європа ще може віддавати нам, припустимо, танки Leopard 1А5, але розраховувати на Leopard 2А4 для нас проблематично. Ось про що я говорю. У Європи ще є на складах машини і озброєння, які вона могла б нам надати.

Німеччина, Чехія, Словаччина попереду планети всієї. Чехія і Словаччина випускають артилерію, зокрема, САУ Zuzana і Dana. Rheinmetall розгортає свої заводи і готовий збирати БМП і танки, зокрема Gepard. До речі, цього року у Iris-Т може з'явитися протиракета, що працює за балістикою. Зараз до цього комплексу випробовується ракета, яка боротиметься з балістичними цілями. Тоді наші можливості зростуть ще: крім SAMP-T, з'явиться комплекс Iris-T", - додав полковник запасу.

При цьому Україні треба провести роботу, щоб просунути потрібні для себе рішення.

"Можливості є завжди, питання - в реалізації цих можливостей. Потрібно вести складний політичний і дипломатичний діалог, щоб усе це проштовхнути", - підкреслив Олег Жданов.

Військова допомога Україні від США і переозброєння Європи - новини за темою:

Як повідомляв Главред, питання військової допомоги Україні від США можна буде вирішити після зустрічі делегацій у Саудівській Аравії, сказав держсекретар Марко Рубіо. Як стверджує глава Держдепу, Україна повинна продемонструвати готовність "робити складні речі, як і росіяни".

У Європі заявляли, що готові продовжувати військову допомогу Україні. При цьому очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що європейцям в умовах зміни позиції США потрібно готуватися до найгіршого сценарію.

6 березня країни Євросоюзу схвалили план переозброєння Європи на 800 мільярдів євро. Крім того, 150 млрд євро включно європейські країни отримають на свої оборонні потреби.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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