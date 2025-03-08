Доведеться доплатити 900 грн: з квітня українці отримають нову платіжку за газ

З'явилися графіки проведення перевірок і розцінки на квітень 2025 року.

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Кого торкнеться нова плата за обслуговування газових мереж / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться:

Технічне обслуговування газових труб стане платним

"Газорозподільні мережі" оприлюднили нові тарифи

З 1 квітня 2025 року в Україні з’явиться нова додаткова плата для споживачів природного газу, попри діючий мораторій на підвищення тарифів у період воєнного стану. Представники "Газсети" оголосили про запровадження нових розцінок за технічне обслуговування будівель, про що повідомили на офіційному сайті ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Чому прийшло три платіжки за газ?

Так звана "третя платіжка" стосуватиметься мешканців багатоквартирних будинків, які тепер оплачуватимуть послугу з технічного обслуговування внутрішніх газових мереж.

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Це рішення було прийняте Міністерством енергетики ще у 2023 році (наказ №292) і передбачає регулярний моніторинг стану газопроводів у будівлях, включно з перевіркою щільності та герметичності.

Вартість послуги залежатиме від таких факторів, як:

довжина газових труб у будинку

кількість з’єднань

запірна арматура

Скільки треба платити за технічне обслуговування газу?

Сума буде поділена між усіма мешканцями будівлі, а періодичність виставлення рахунків визначатиметься віком мереж:

якщо газові мережі у будинку старші за 25 років – плата виставлятиметься раз на три роки;

якщо мережі молодші за 25 років – раз на п’ять років.

Компанія "Газорозподільні мережі України" вже опублікувала графіки проведення перевірок і розцінки на квітень 2025 року.

Водночас тариф на газ для населення залишиться незмінним – 7,96 грн за 1 куб. м, і більшість побутових споживачів (98%), що обслуговуються ГК "Нафтогаз України", платитимуть саме за цією ставкою.

Платіж за комунальні послуги - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Верховній Раді відповіли, чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу. Голова комітету ВР Андрій Герус зазначив, що деякі тарифи змінювалися у 2023 році, інші залишаються незмінними з 2021-го.

Окрім цього, і в "Нафтогазі" також дали чітку відповідь, чи зміниться тариф на газ для українців. У заяві йдеться, що мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

Окрім цього, пояснювалося, що робити, якщо за газ нарахували більше. Інколи в платіжках за газ може з’являтися борг, навіть якщо ви сплатили всі рахунки вчасно. Причина цього – помилка у введенні унікального особового рахунку.

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