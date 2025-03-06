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"Якщо грохнуть Путіна": експерт пояснив, чи зупиниться вогонь у 2025 році

Даяна Швець
6 березня 2025, 02:20
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Тарас Загородній відповів, яким чином він бачить припинення війни в Україні.
'Якщо грохнуть Путіна': експерт пояснив, чи зупиниться вогонь у 2025 році
​ Експерт відповів, що чекає на РФ у 2025 році / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Головні висновки Загороднього:

  • Путін продовжуватиме війну, поки залишатиметься при владі
  • Санкції з Росії навряд чи знімуться адміністрацією Трампа

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній дав відповідь на важливе запитання, наскільки можливе припинення вогню цього року у світлі останніх подій.

"Якщо грохнуть Путіна сьогодні, то – можливо, через місяць. Поки Путін буде при владі, він буде воювати. Я не бачу можливостей, щоб було припинення вогню", - заявив експерт в інтерв'ю Главреду.

Окрім цього, Загородній прокоментував зняття санкцій США з Росії. Він нагадав, що товарообіг між країнами завжди був маленьким. Основний товарообіг у США завжди був або з Європою, або з Китаєм.

"Які санкції він може зняти? Що стосуються нафти? Так у Трампа там своїх орлів достатньо, щоб добувати нафту. Його не зрозуміють пацани в Техасі. А саме це цікавить росіян – їм потрібно експортувати нафту і газ. Американці самі є постачальниками нафти і газу в Європу. Навіщо їм росіяни потрібні?", - задається питанням експерт.

Резюмуючи, Загородній запевнив, що ті санкції, які накладено на Росію, років сто зніматимуться, якщо взагалі знімуться.

Дивіться інтерв'ю з експертом Тарасом Загороднім:

Сценарії припинення вогню - останні новини

Як повідомляв Главред з посиланням на Reuters, уже є кілька варіантів припинення вогню. Різні сценарії розглядають Франція, Велика Британія та Україна.

Своєю чергою Валерій Клочок розкрив деталі мирного плану президента США Дональда Трампа. На його думку, до літа гаряча фаза війни, ймовірно, буде завершена.

Думку, що у 2025-му буде режим припинення вогню висловив також і начальник Головного управління розвідки МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов. Окрім цього, він прокоментував переговори між США і РФ без України.

Більше важливих новин:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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