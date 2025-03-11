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Торгова війна з Оттавою: Трамп підвищив мита на сталь і алюміній із Канади

Олексій Тесля
11 березня 2025, 18:40
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Дональд Трамп знову закликав Канаду стати "бажаним 51-м штатом" США.
Трамп, Канада
Дональд Трамп подвоїв мита на сталь і алюміній із Канади / Колаж: Главред, фото: Pexels/Daniel Joseph Petty, ОП

Головне:

  • США збільшують з 25% до 50% мито на імпорт з Канади
  • Трамп знову закликав Канаду стати "бажаним 51-м штатом" США

Президент США Дональд Трамп доручив міністру торгівлі збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

Він обґрунтував у соцмережі Truth своє рішення встановленим канадською провінцією Онтаріо 25% митом на експорт електроенергії до Сполучених Штатів як відповідь на розпочату США торговельну війну.

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"Також Канада повинна негайно скасувати свій антиамериканський фермерський тариф від 250% до 390% на різноманітні американські молочні продукти, який вже давно вважається обурливим. Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що перебуває під загрозою. Це дасть змогу США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", - написав Трамп.

Він уточнив, що збільшення тарифу набуде чинності в середу вранці, 12 березня.

Президент США додав, що якщо інші "кричущі тарифи, які вже давно існують", не будуть скасовані Канадою, 2 квітня він істотно підвищить тарифи на автомобілі, імпортовані в США. На його думку, це, по суті, "назавжди зупинить автомобілебудування в Канаді".

Водночас Трамп знову закликав Канаду стати "бажаним 51-м штатом" США. Він також заявив, що Канада "опустилася дуже низько" і використовує електрику, яка так впливає на життя невинних людей, щоб відповісти на мита США.

"Вони заплатять за це таку ціну, що про це читатимуть у книгах з історії ще багато років", - додав 47-й президент США.

Раніше з'явився прогноз торгової війни США з Канадою та ЄС. Канада і Європа можуть дзеркально відповісти США, не виключає Олександр Палій.

Нагадаємо, експерт спрогнозував нову стратегію Трампа. У США можуть стимулювати учасників ринку, що і планує робити адміністрація Дональда Трампа.

Як повідомляв Главред, раніше експерт розкрив несподівану мету Трампа. Фактично Дональд Трамп уже позначив свої бажання, підкреслив Олександр Палій.

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Що відомо про алюміній?

Алюміній — хімічний елемент 3 групи періодичної системи. Завдяки таким властивостям, як мала густина, висока тепло- і електропровідність, висока пластичність і корозійна стійкість, достатньо високі міцнісні властивості (особливо в сплавах) і багатьом іншим цінним властивостям, алюміній отримав винятково широке розповсюдження в різноманітних галузях сучасної техніки і відіграє найважливішу роль серед кольорових металів. Його широкому розповсюдженню сприяє найнижча вартість серед всіх кольорових металів, пише Вікіпедія.

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