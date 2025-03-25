Результати переговорів в Ер-Ріяді та перемир'я: головні новини України (дайджест)

Новини України 25 березня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 25 березня / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН, Міноборони РФ, kremlin.ru

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Переговори США і РФ в Ер-Ріяді: у Трампа заявили про прогрес у питанні перемир'я

Увечері 24 березня в Саудівській Аравії завершилися одноденні переговори між представниками США і РФ. В адміністрації президента Америки Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона і Москви.

Як пише Reuters, переговори були зосереджені на "вузькій" пропозиції щодо припинення вогню в Чорному морі між українськими та російськими військами. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дому, які, як сподівається офіційний Вашингтон, допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів і в перспективі - до припинення російсько-української війни.

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Не мир в Україні: в ISW сказали, чого насправді домагається РФ на переговорах

Кремль, найімовірніше, не зацікавлений у змістовних переговорах щодо припинення війни в Україні, а віддає перевагу двостороннім переговорам з питання відносин зі Сполученими Штатами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Кремль повторює наявні наративи, спрямовані на підрив підтримки України під час перемовин в Ер-Ріяді, та, ймовірно, залишається незацікавленим у проведенні змістовних переговорів про припинення війни", - пишуть аналітики ISW.

Мінус 4 вертольоти та 2 мости: ЗСУ просунулися у Бєлгородській області

Сили оборони України просунулися на північному заході Бєлгородської області РФ в районі Демидівки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ почали обмежені атаки на північому заході Бєлгородської області 18 березня, і протягом останніх 6 днів досягли незначного прогресу в напрямку Графівки (на південний схід від Демидівки) і Прилісся (на південь від Демидівки).

"Прильоти", пожежі та поранені: що відомо про нічну атаку дронів на Україну

З вечора 24 березня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе Шахед. У низці областей є "прильоти", спалахнули пожежі. Крім того, постраждали люди.

Новий Нептун підірвав військовий об'єкт РФ у Криму – Сметанін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін прокоментував бойовий досвід застосування нової української крилатої ракети з дальністю ураження до тисячі кілометрів.

Уперше українська крилата ракета "Довгий Нептун" вдарила по військовому об'єкту окупантів РФ у Криму, наголосив він в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen.

Ліквідовано десятки військових: ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині

Повітряні Сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

Переговори РФ та США у Саудівській Аравії: оприлюднено список вимог Москви

Під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що Кремль озвучив пункти, які можуть завершити війну в Україні.

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл і намагається розширити плацдарм – Хортиця

Підрозділи українських захисники з оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за останню добу відбили атаки армії країни-агресора РФ одразу на кількох напрямках.

При цьому ЗСУ знищили значну кількість особового складу окупантів і десятки одиниць військової техніки РФ, йдеться в повідомленні в Telegram ОСУВ "Хортиця".

Група за групою: окупанти активно штурмують позиції ЗСУ під Покровськом

Армія країни-агресора Росії знову активізувалася на Покровському напрямку і повернулася до тактики жорстких штурмів, які використовувались на початку активної фази наступальної кампанії. Про це заявив начальник пресслужби бригади "Червона калина" Нацгвардії України Микола Коваль в ефірі Київ24.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати українські позиції під прикриттям дронів.

В Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США - ЗМІ

Делегації Сполучених Штатів Америки та України провели новий раунд переговорів. Про це повідомляє Al Arabiya.

Відомо, що зустріч проходить в Ер-Ріяді - столиці Саудівської Аравії.

Команди обговорюватимуть можливість перемир'я з Росією.

"Зойк і крики" з Москви: у Зеленського розкрили деталі переговорів в Ер-Ріяді

Під час першого дня переговорів в Ер-Ріяді обговорювали питання безпеки судноплавства в Чорному морі та інфраструктури, повідомив радник глави Офісу президента Сергій Лещенко.

"Йдеться про порти, зокрема херсонський, який раніше не звучав у комунікаційних рамках, але це так само порт, який потребує безпеки", - розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

Вдарять заморозки: синоптикиня назвала дату сильного похолодання в Україні

Погода в Україні у середу, 26 березня, буде переважно теплою. На півдні температура повітря навіть підійметься до +19 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Водночас вона попередила про дощі у низці регіонів.

Вибухи на аеродромі ПКС Росії: у розвідці Британії оцінили удари вглиб РФ

Значні втрати, яких зазнала авіація РФ після удару по аеродрому Енгельс, імовірно, порушать проведення ударних операцій з аеродрому в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, який публікується в сервісі мікроблогів X Міноборони Великої Британії.

ЗСУ перебили логістику ворога та просунулися вперед біля Покровська - Сазонов

Українські військові витіснили сили країни-агресорки Росії з позицій на Покровському напрямку. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовослужбовець Збройних сил України, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

Чи готова Україна до безумовного припинення вогню: посол України у США дала відповідь

Україна готова до повного і безумовного припинення військових дій. Проте для того, щоб така ініціатива запрацювала, необхідна згода країни-агресорки Росії.

Про це сказала посол країни в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Bloomberg. Вона зазначила, що Україна готова припинити бойові дії без попередніх умов і без обмежень за термінами. Проте російський диктатор Володимир Путін продовжує озвучувати вимоги щодо усунення "першопричин конфлікту".

Переговори в Саудівській Аравії: про що домовилися США з Україною та РФ

Переговори між США, Україною та РФ, які пройшли 23-25 березня в Ер-Ріяді, завершилися. Росія погодилася забезпечити вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі та припинити атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні. Про це йдеться у заяві Білого дому.

Переговори у Саудівській Аравії відбулися на технічному рівні. В рамках цих переговорів сторони погодили кілька ключових пунктів.

Доля 4 регіонів України та ЗАЕС: відомі результати переговорів в Саудівській Аравії

​23-25 березня 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися непрямі переговори, спрямовані на досягнення часткового припинення вогню між Україною та Росією. Переговори проходили за посередництва Сполучених Штатів Америки та стали частиною ширших зусиль з припинення трирічного конфлікту між двома країнами.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів.

Тиша на морі і не тільки: Зеленський назвав 5 пунктів домовленостей з США і РФ

Президент України Володимир Зеленський підсумував переговори США та України, США та Росії в Саудівській Аравії.

За словами очільника країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

"Ми вдячні американській стороні за цей результат (...) Мається на увазі, що якщо мова про тишу на морі та вільне судноплавство, то ми говоримо і про інфраструктуру. Подивимося, як це буде робитися", - заявив президент, передає УНІАН.

Чи обговорювалось питання територій в Ер-Ріяді - відповідь Зеленського

Росія не налаштована на завершення війни в Україні, тому найскладнішими моментами переговорного процесу залишаються повне припинення вогню та питання території. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНІАН.

Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

Розвідувальні дані США, які суперечать заявам президента Дональда Трампа про швидке завершення війни, вказують на те, що бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї. Про це 25 березня повідомляє Bloomberg.

Україну накриють дощі, а потім заморозки: синоптики здивували прогнозом

Погода в Україні 26 березня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 26 березня дощі ймовірні у східних та південних областях. Температура повітря підвищиться до +12...+17 градусів. На півдні буде найтепліше - 19 градусів тепла. На території Сумської, Харківської та Чернігівської областей буде найбільш прохолодно - 8-12 градусів тепла.

РФ створила 15 сценаріїв війн до 2045 року: в ГУР розкрили плани Кремля

Росія розробила 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. Шість із низ безпосередньо стосуються північної Європи. Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький, пише Укрінформ.

Що буде, якщо тривоги та активність РФ у морі триватимуть – заява Зеленського

Якщо після досягнення домовленостей у Саудівській Аравії продовжуватимуться повітряні тривоги, військова активність у Чорному морі, маніпуляції та погрози, необхідно буде вживати нові заходи проти Москви. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Конфіскують все майно: нардепа Гунька засудили до ув'язнення за хабар

У вівторок, 25 березня, Вищий антикорупційний суд України визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у справі про незаконне отримання 85 тисяч доларів. Суд призначив йому покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати певні посади. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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