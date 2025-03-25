Путін може вдарити ядеркою по Україні: в розвідці США виступили із попередженням

Розвідка США попереджає про можливість використання Росією ядерної зброї через відсутність швидких перемог на фронті та удари України вглиб РФ.

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В США назвали умову застосування ядерної зброї з боку Росії / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Росія зберігає ініціативу на фронті

Тривала війна може значно погіршити стан справ для самої Росії

Путін може застосувати ядерну зброю через відсутність швидких перемог на фронті

Розвідувальні дані США, які суперечать заявам президента Дональда Трампа про швидке завершення війни, вказують на те, що бойові дії навряд чи припиняться найближчим часом, а Росія може навіть вдатися до застосування ядерної зброї. Про це 25 березня повідомляє Bloomberg.

За даними видання, наразі світові лідери, схоже, вважають, що ризики затяжного конфлікту є меншими, ніж загроза невигідного мирного врегулювання.

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Ці висновки були представлені 25 березня під час слухань у Комітеті з розвідки Сенату США в рамках щорічної доповіді "Всесвітня загроза". У слуханнях взяли участь високопосадовці розвідки, зокрема Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф. Обговорення відбулося на тлі активного тиску адміністрації Дональда Трампа на обидві сторони конфлікту з метою досягнення перемир’я.

Адміністрація Трампа наполягає на повному припиненні вогню вже до 20 квітня, як раніше повідомляло Bloomberg. Однак українські та європейські чиновники вважають цей дедлайн надто оптимістичним, оскільки дії Володимира Путіна, схоже, спрямовані на затягування переговорного процесу.

Для Путіна "позитивні тенденції на полі бою дозволяють проявити певне стратегічне терпіння, а для України поступка територією або нейтралітету Росії без суттєвих гарантій безпеки з боку Заходу може викликати внутрішню реакцію і загрожувати безпеці в майбутньому", - йдеться в щорічній розвідувальній оцінці.

У матеріалі зазначається, що як Володимир Путін, так і президент України Володимир Зеленський, ймовірно, усвідомлюють небезпеку затяжної війни. Для Росії тривалий конфлікт може завдати серйозної шкоди економіці та загрожує загостренням відносин із Заходом. Водночас Зеленський, ймовірно, розуміє, що майбутня підтримка України з боку західних партнерів залишається невизначеною, йдеться у звіті.

Москва зберігає ініціативу на фронті, оскільки війна на виснаження грає на руку російській військовій перевазі. Це може поступово, але невідворотно погіршувати позиції Києва, навіть попри зусилля США та союзників змусити Росію зазнати більших втрат.

Крім того, американські спецслужби продовжують розглядати ймовірність того, що Путін може вдатися до використання ядерної зброї.

"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог на полі бою в поєднанні з українськими ударами всередині Росії продовжує викликати занепокоєння, що Путін може застосувати ядерну зброю", - йдеться в оцінці.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія не демонструє готовності до завершення війни в Україні, тому ключовими труднощами переговорного процесу залишаються питання повного припинення вогню та територіальної належності. Про це під час брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський.

Країна-агресорка використовувала переговори в Саудівській Аравії щодо припинення бойових дій для просування власних інтересів. Зокрема, Росія прагне отримати переваги у питаннях Чорноморського флоту та енергетичної інфраструктури. Таку думку висловив британський військовий аналітик і професор Майкл Кларк в ефірі Sky News.

Після завершення перемовин глава МЗС РФ Сергій Лавров зробив низку заяв, серед яких і абсурдне твердження про те, що відновлення "зернової угоди" нібито можливе лише за наказом Вашингтона президенту України Володимиру Зеленському.

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