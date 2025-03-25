В Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між Україною та США - AFP

Нова зустріч між українською та американською командами.

https://glavred.net/politics/v-er-riyade-sostoyalsya-novyy-raund-peregovorov-mezhdu-ukrainoy-i-ssha-afp-10650155.html Посилання скопійоване

Переговори в Саудівській Аравії / колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

США та Україна провели переговори в Ер-Ріяді

Вони мали обговорювати питання перемир'я між Києвом і Москвою

Делегації Сполучених Штатів Америки та України провели новий раунд переговорів. Про це повідомляє AFP.

Відомо, що зустріч проходить в Ер-Ріяді - столиці Саудівської Аравії.

відео дня

Команди обговорюватимуть можливість перемир'я з Росією.

"В Ер-Ріяді відбувається нова зустріч між українською та американською командами з питання перемир'я між Києвом і Москвою, повідомило джерело в українській делегації", - сказано у повідомленні.

О 12:00 стало відомо, що делегації завершили другий раунд переговорів. Деталі розмови поки не відомі.

Переговори в Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, 23 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч української та американської команд. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що ця розмова була конструктивною та змістовною.

Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що делегації розглядали питання припинення обстрілів українських портів та інфраструктури не лише в Одесі, але й в Миколаївській та Херсонській областях.

Водночас, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна готова підтримувати кожну сильну ініціативу, щоб змусити РФ закінчити війну. Серед таких ініціатив також є санкції та підтримка України.

Читайте також:

Що таке AFP? Агентство Франс Прес (фр. L'Agence France-Presse, AFP) – французька інформаційна агенція, заснована у 1944 році у Парижі. На сьогоднішній день є одним із найбільших міжнародних постачальників новин (третім після Associated Press та Reuters). До структури AFP входять 200 інформаційних бюро у 150 країнах світу, в яких працює близько 2326 журналістів. Новини агенції транслюються на декількох іноземних мовах: французька, англійська, арабська, португальська, іспанська, китайська та німецька, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред